Elezioni amministrative del 14/15 maggio, 'Imperia Senza Padroni‘ presente con i banchetti itineranti

Sono operativi i banchetti itineranti di ‘Imperia Senza Padroni’ la Lista Civica a sostegno del Candidato Sindaco Luciano Zarbano. Oggi è toccato al centro di Oneglia. In sostanza si tratta di veri e propri punti di ascolto secondo la filosofia della Lista, che si propone di dare voce a ogni singolo cittadino per una proposta completamente nuova, ma utile ai fini della realizzazione di un programma di compartecipazione con ogni componente della Città di Imperia.



“Il nostro obiettivo – dichiara il capolista Mario Re – è quello di coinvolgere l'intero territorio. Posizionare un banchetto solo in pieno centro, come quello di Oneglia, significa veicolare un messaggio che non corrisponde totalmente al nostro programma. Infatti frazioni e nucleo urbano centrale hanno identica importanza e pari dignità. Saremo al servizio di tutti i cittadini indipendentemente dalla collocazione fisica, non esistono aspettative di Serie A o di Serie B, ma soprattutto cittadini di serie A o di serie B”.





I link delle pagine ufficiali di 'Imperia senza Padroni:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100090908829212

https://www.instagram.com/p/CpkaI-5M1Lu/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

https://www.zarbanosindaco.it