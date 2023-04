Sanremo: 'La Strada maestra 2023', uno spettacolo sul tema della sicurezza organizzato dalla Polizia locale

Venerdì 21 aprile, in piazza Borea d’Olmo, si svolgerà uno spettacolo sul tema della sicurezza organizzato dalla Polizia locale nell’ambito dell’attività di educazione stradale “La Strada maestra 2023”.

Uno spettacolo comico e frizzante, con musiche dal vivo e coinvolgimento corale, che si presenta come una rielaborazione della favola di Cappuccetto Rosso per sviluppare temi inerenti alla strada e ai suoi pericoli: il viaggio nel bosco che Cappuccetto Rosso si appresta a compiere è la metafora del circolare in uno spazio urbano con semafori, strisce pedonali, stop e diritti di precedenza.

L’evento è realizzato in collaborazione con il Teatro dei Mille Colori e il Teatro Erba Matta ed è rivolto principalmente ai bambini della scuola dell’infanzia e delle classi prime, seconde e terze della primaria.

Le rappresentazioni saranno 2, della durata di un’ora ciascuna: la prima dalle ore 10 (sino alle 11) e la seconda dalle ore 15 (sino alle 16).

In caso di maltempo l’evento sarà spostato a maggio.