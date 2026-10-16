Sanremo, il conferimento del Premio Laurano al maestro Diego Campagna per il XIII Concerto di San Romolo

Sabato 17 ottobre, alle ore 17.00, il Piccolo Teatro della Federazione Operaia di via Corradi ospiterà la tredicesima edizione del Concerto di San Romolo. Promossa dal Circolo Ligustico insieme alla Federazione Operaia, all'Accademia della Pigna e alla Famija Sanremasca, la manifestazione rientra nelle celebrazioni per il santo patrono cittadino e vedrà quest'anno il conferimento del Premio "Renzo Laurano".
Il ricordo del poeta e le esecuzioni artistiche
La prima parte del pomeriggio sarà dedicata alla rievocazione della figura del poeta sanremese Renzo Laurano, al secolo Luigi Asquasciati, cofondatore del Club Tenco scomparso nel 1986. La figura dell'intellettuale verrà approfondita dal professor Fabio Barricalla, filologo, poeta e cancelliere dell'Accademia della Pigna. Successivamente, l'attrice Loredana De Flaviis del Teatro dell'Albero interpreterà una selezione di poesie lette dalla silloge "L'Opera in Versi", pubblicata nel 1989.
La consegna del premio al maestro Diego Campagna
Diego Campagna
Il momento centrale dell'evento sarà la consegna del Premio Laurano "per la Ligusticità oltreconfine" 2026 a Diego Campagna. Il chitarrista classico imperiese, noto per le sue esibizioni in prestigiose sedi internazionali quali la Carnegie Hall di New York ed esponente di tournée in America Latina e in Asia, ricopre da anni anche la direzione artistica del Festival chitarristico internazionale del Casinò di Sanremo. Al termine della cerimonia, il musicista si esibirà in un recital per chitarra classica attingendo dal suo repertorio concertistico.
L'appuntamento, aperto gratuitamente al pubblico, vedrà la partecipazione di autorità locali ed esponenti del panorama culturale. L'edizione 2026 del Concerto di San Romolo è stata dedicata dal Circolo Ligustico alla memoria dello scomparso vicepresidente Roberto Carli.