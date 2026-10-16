Sanremo riaccende la scacchiera internazionale: al Casinò la terza edizione del Festival "Città di Sanremo"

La grande tradizione scacchistica torna protagonista a Sanremo. Dal 16 al 18 ottobre i saloni del Casinò ospitano il Terzo Festival Internazionale di Scacchi “Città di Sanremo”, manifestazione agonistica che segna una nuova tappa nel percorso di crescita del movimento scacchistico ligure e nazionale.

L'eredità dello storico torneo del 1930

L'evento rappresenta una rievocazione simbolica per la casa da gioco matuziana, celebre per aver ospitato nel 1930 una delle competizioni più famose della storia degli scacchi. In quell'occasione il campione del mondo Alexander Alekhine dominò il torneo con 14 punti su 15, firmando un'impresa tecnica che rimase negli annali della disciplina. A quasi un secolo di distanza, la manifestazione punta a valorizzare quell'eredità storica riaffiancando i giovani talenti e gli appassionati della disciplina nei medesimi spazi.

Il percorso di valorizzazione verso il centenario

La terza edizione del Festival si propone come un progetto a lungo termine per il rilancio turistico e culturale della città. L'obiettivo degli organizzatori e delle istituzioni coinvolte è consolidare l'appuntamento nel calendario agonistico internazionale, attraendo visitatori e investitori in vista dell'importante traguardo del centenario previsto per il 2030.