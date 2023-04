Servizi di bus navetta, da e per la stazione ferroviaria, sono stati richiesti dal Comune di Diano Marina per i giorni legati ai prossimi ponti festivi.

L’Amministrazione comunale, infatti, ha chiesto l’implementazione del servizio il 23, 25 e 30 aprile ma anche il 2 e 4 giugno.

Il servizio sarà messo in atto dalla Riviera Trasporti, per un costo a carico del Comune fissato in 2.400 euro.