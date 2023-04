Una sola lista per le elezioni a Triora: squadra nuova per Di Fazio "In 5 anni abbiamo portato oltre 10 milioni di euro nel Comune"

Massimo Di Fazio si presenta per un secondo mandato da Sindaco con la lista Triora Viva. Stesso nome ma squadra leggermente modificata.

Nel nuovo gruppo non ci sono più il vicesindaco uscente, Giovanni Nicosia e i consiglieri comunali Davide Arnaldi e Giuliano Porcida. Confermati, invece, Fulvio Bianchi, Giacomo Oliva, Bruno Mottura e Arianna Astini. Insieme a loro, si candideranno alcune new entry: Romano Della Torre; Matteo Lanteri; Bruno Giletta; Oscar Gazzano; Stefano Gramegna; Simone Muraglia.

Come sono stati questi 5 anni di amministrazione?

"Sono contento e soddisfatto per come è Triora oggi. - risponde Di Fazio - In appena cinque anni, abbiamo portato sul nostro comune più di 10milioni di euro, oltre ad averne ottenuti molti altri anche grazie all'attività svolta con l'Unione dei Comuni delle Valli Argentina e Armea. Non sono mancate le difficoltà, penso all'alluvione della tempesta Alex, gli anni del Covid e in ultimo la guerra. Siamo riusciti a dare tanto a Triora in termini di interventi e anche iniziative nuove. Considerando il numero degli abitanti (369 al 2022 ndr), Triora è riuscita, in proporzione, ad avere una ricchezza al pari di una città".

La squadra cambia con quale idea?

"Partiamo dicendo che siamo stati un gruppo unito. Ognuno di noi ha messo sempre davanti i doveri propri di un buon amministratore, facendo prevalere questo valore in ogni scelta fatte per Triora. Non è un aspetto scontato e ne sono molto orgoglioso. - analizza il candidato sindaco - I nuovi membri della lista Triora Viva sono stati scelti con lo stesso criterio che avevamo adottato cinque anni fa: persone dinamiche, affezionate al nostro paese e con l'obiettivo di garantire un rappresentante per ogni frazione. Inoltre, tra i candidati abbiamo anche alcuni giovani promettenti. È importante dare loro una opportunità per iniziare a costruire oggi una nuova generazione di amministratori e per portare avanti quello che lasceremo in eredità".

Queste elezioni non vedranno partecipare l'opposizione uscente, la lista "Futuro e Tradizione Triora", espressione dei consiglieri comunali Davide Oddo, maria Grazia Asplanato e Christian Lanteri. "È giusto riconoscere che da parte loro in questi anni di mandato abbiamo avuto una opposizione costruttiva. - sottolinea Di Fazio - Ci hanno lasciato spazio di lavoro e dandoci anche preziosi consigli per il bene del paese, penso ad esempio, al progetto che ha permesso a Triora di entrare nel circuito dei 'Villaggi degli Alpinisti'".

Come lista unica in corsa, Massimo Di Fazio, per essere rieletto, dovrà ottenere un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non dovrà essere inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione sarà nulla.

In caso di rielezione, avete degli obiettivi nel breve periodo?

"Puntiamo a far partire prima di tutto le opere legate ai fondi PNRR Cultura con il rifacimento della Piazza di Loreto, via Roma e la ristrutturazione della canonica della chiesa di Triora. Ci saranno anche i lavori per la regimentazione delle acque in cima al paese, zona Sant'Agostino. Si tratta di un intervento importante in termini di messa in sicurezza e difesa del suolo. Una volta terminata quest'opera abbatteremo sensibilmente il rischio di allagamenti con le conseguenti frane, come l'ultima a pochi metri dall'ingresso in paese".