Sanremo: il Comune cerca partner e sponsor per la 23ª edizione della Baby Maratona

Manca sempre meno all’edizione 2023 della Baby Maratona, 23° appuntamento con l’evento che ogni anno richiama sulla pista di Pian di Poma centinaia di bambini e famiglie. Una sfida non competitiva per passare una domenica di sport e condivisione sfidandosi sulla pista in gare per tutte le età.

Il Comune di Sanremo ha stanziato 8mila euro nel bilancio di previsione per l’organizzazione dell’evento ma, come ogni anno, è stata avviata anche la ricerca di sponsorizzazioni o partnership da parte di soggetti pubblici o privati. Non c’è un tempo limite, ma il Comune chiede di farsi avanti “nel più breve tempo possibile”. La collaborazione con sponsor o partner servirà per collaborare all’organizzazione e sostenete l’evento.

In particolare, la ricerca di sponsorizzazioni e o di partnership è finalizzata ad acquisire risorse esterne consistenti congiuntamente o alternativamente in:

- contributi economici

- fornitura di beni (es. premi, gadget, merende, acqua, succhi di frutti da distribuire tra i piccoli partecipanti all’evento, ecc.)

- fornitura di servizi (es. supporto all’organizzazione della gara, ecc.)

Le proposte da presentarsi in forma scritta devono pervenire al Comune di Sanremo (Ufficio Protocollo) in corso Cavallotti 59, in un plico perfettamente chiuso, controfirmato sul lembo di chiusura, direttamente o a mezzo posta, entro e non oltre le 12.30 del 24 aprile.

Info: www.comunedisanremo.it (sezione “Bandi e Avvisi”).