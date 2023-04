Sanremo: al Teatro Ariston va in scena la presentazione di “Tutti i colori tranne uno”, l’ultimo libro di Luca Ammirati (video)

Luca Ammirati inizia dal ‘suo’ Ponente il tour letterario che lo porterà a essere protagonista di oltre 50 date in tutta Italia, da Milano a Napoli.

Ieri sera nella sala Roof 1 del Teatro Ariston è andata in scena la presentazione del suo ultimo libro “Tutti i colori tranne uno” edito da Sperling&Kupfer. Una chiacchierata informale con il giornalista Pietro Zampedroni davanti a un pubblico numeroso affascinato dall’intima vicenda di Damiano, il protagonista. Ammirati esce nelle librerie di tutta Italia con un nuovo racconto ambientato a Ponente, questa volta tra le colline e le vigne di Dolceacqua.

L'intervista

Tutti i colori tranne uno

Da quando Damiano, alla scuola elementare, ha scoperto di essere daltonico e di non poter percepire il rosso, si è sempre sentito come se gli mancasse un pezzo per essere completo. È successo nel rapporto con sua sorella e con sua madre, una donna severa che gli è sempre parsa irraggiungibile, con Alex e Clizia, gli amici con cui è cresciuto. E persino con l’amato padre, Vittorio, fiero produttore del vino Rossese, che si è ammalato di Alzheimer e dal quale si è tenuto a distanza, incapace di gestire il dolore. Quando una notte l'uomo scompare e viene ritrovato morto, nel dubbio che sia stato un incidente o che si sia tolto la vita, Damiano dovrà tornare a Dolceacqua, spettacolare borgo del Ponente Ligure, reso immortale da un quadro di Monet. Figlio irrisolto e adulto intrappolato dentro gli anni che lo hanno visto tradire quel che promettevano, scoprirà di dover lottare per salvare l'azienda vinicola della famiglia e di non poter più rimandare i conti con l'esistenza. Perché è sempre la luce a dare vita alle cose, e nella luce ci sono i colori. Non importa se non li vediamo tutti. Quello che conta è uscire dall'ombra.

Luca Ammirati (Sanremo, 1983)

È responsabile interno del Teatro Ariston, dove ogni anno si svolge il Festival della canzone italiana. Nel 2019 ha fatto il suo esordio letterario con Se i pesci guardassero le stelle, tradotto e pubblicato anche in Germania e Austria, presentato in giro per l’Italia riscuotendo il consenso dei lettori e dei librai. Nel 2021 ha pubblicato L’inizio di ogni cosa, che ne ha confermato il talento narrativo, ospitato al Tg5, Tg2, Mattino Cinque e Radio Rai1. Tutti i colori tranne uno è il suo terzo romanzo con Sperling & Kupfer.