Sanremo: scooter contro camion di Amaie Energia, ferito un 42enne (foto)

Incidente questa mattina all'ingresso della galleria Francia, di fronte alla piazza del mercato bisettimanale. A scontrarsi un camion di Amaie Energia e uno scooter condotto da un 42enne. Ad avere la peggio è stato l'uomo alla guida del mezzo a due ruote che è stato soccorso e trasportato in ospedale.

Stando a una prima ricostruzione, pare che entrambi i mezzi stessero svoltando per entrare in galleria. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale che hanno effettuato i rilievi e gestito il traffico già intenso per l'ora e per la presenza dei banchi.