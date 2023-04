Imperia, il comandante Bergaminelli pronto a fare le valigie e a trasferirsi a Roma

Da Imperia a Roma. Non è una trasferta, ma un trasferimento definitivo. Dalla giunta Scajola è arrivato il disco verde per il comandante della polizia locale Aldo Bergaminelli che dopo tanti anni di servizio svolto a Imperia è pronto a lasciare la Riviera per un nuovo incarico nella Capitale.

L’ufficiale della polizia locale risultato il candidato migliore tra i 19 che hanno accettato la procedura di mobilità volontaria indetta dal Campidoglio. Tre i posti di dirigente della polizia locale a tempo indeterminato per Roma.

Da Imperia è arrivato il nulla osta da parte della giunta per il trasferimento del comandante. Aldo Bergaminelli guida la Polizia locale di Imperia dal 2001 è da tempo era con un piede fuori dalla porta.

Nei mesi scorsi era stato ipotizzato un suo trasferimento a Mazara del Vallo in Sicilia. Partenza poi sfumata. Vero anche che negli ultimi tempi i rapporti con il sindaco Claudio Scajola non sono stati idilliaci. Nel luglio 2021, in vacanza all’estero, l’ufficiale era stato fatto rientrare precipitosamente dalle ferie su categorica decisione del primo cittadino, per cui era impensabile, visto che il vice comandante era a casa per motivi di salute, lasciare "scoperta" la città in piena stagione turistica.

Bergaminelli aveva anche partecipato a un concorso per diventare dirigente a Chiavari, e in seguito a una selezione a Parma. I rapporti incrinati erano stati evidenziati anche dall’episodio dell’aggressione al sindaco da parte di un giovane alla festa di Costa d’Oneglia, due anni fa.