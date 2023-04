Il 'Tennis 1878 di Bordighera e Bridge Club' affidato alla società Nuovo Tennis Paradiso

La Dirigente del Settore Finanziario ha firmato questa mattina la determina con cui il Comune di Bordighera, nelle more della stipula contrattuale, affida la gestione dell’impianto sportivo “Tennis 1878 di Bordighera e Bridge Club” alla società Nuovo Tennis Paradiso ssd srl.

L’aggiudicazione è stata proposta dall’apposita commissione giudicatrice, composta interamente dal personale degli Uffici Comunali, sulla base dei criteri stabiliti nel bando di gara e, più in particolare, nel capitolato per la concessione, nel disciplinare d’uso, nei criteri per la valutazione delle offerte e nelle linee guida per la stesura (a cura dei concorrenti) del piano economico e finanziario.

Una volta individuata in modo equanime, sul fondamento di quanto richiesto nelle regole stabilite dalla documentazione di gara, la migliore offerta gli Uffici Comunali hanno effettuato tutti i controlli di legge per poi procedere all’affidamento, sotto riserva della stipula contrattuale, della gestione dell’impianto per il periodo che va dal 3 maggio 2023 al 2 maggio 2029. Gli Uffici hanno proceduto con determina per garantire la continuità dell’apertura della struttura sportiva e per salvaguardare il patrimonio comunale, che sarebbe compromesso da un periodo di chiusura

La consegna dell’impianto sportivo avverrà il prossimo 3 maggio 2023.