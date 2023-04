Diano Marina: grande adesione domenica per il primo appuntamento degli 'Incontri di Primavera'

Domenica 16 aprile si è svolto il primo appuntamento degli “Incontri di Primavera” promossi dalla 'Communitas Diani'.



"L’iniziativa ha riscosso grande adesione - si spiega nel comunicato - e numerosi hanno partecipato all’iniziativa. L’Associazione ha curato la visita all’interno dell’Oratorio della SS. Annunziata di Diano Marina: sono stati illustrati gli affreschi quattrocenteschi, opera dei fratelli Biasacci da Busca, che operarono nel Ponente ligure e rappresentarono significative scene bibliche. I maestri piemontesi sono considerati autorevoli artisti delle chiese nel nostro territorio e sapienti autori della cosiddetta 'Biblia pauperum'.



Nell’oratorio della SS. Annunziata i fratelli Biasacci realizzarono affreschi raffiguranti la nascita di Maria, la presentazione al tempio di Maria bambina, lo sposalizio della Vergine e la visitazione alla cugina Elisabetta. L’Associazione 'Communitas Diani' ha presentato gli affreschi in chiave artistica, analizzando al contempo il loro significato religioso secondo la narrazione dei fatti secondo le Sacre Scritture. La visita guidata all’interno dell’oratorio si è articolata in un’analisi storica, architettonica ed artistica dell’edificio. L’apertura straordinaria del sito religioso è stata possibile grazie alla Confraternita della SS. Annunziata, che da tempi remoti ha sede proprio in questo oratorio. Gli 'Incontri di Primavera' della 'Communitas Diani' proseguono domenica 30 aprile con la 'scampagnata' nel Parco del Ciapà di Cervo, e domenica 14 maggio con l’apertura straordinaria di un altro edificio, la Chiesa di San Mauro a Varcavello.



