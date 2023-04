Ventimiglia, cura gratis per 20 anni un giardino con fiori e papere: il giardiniere del Roya finisce a processo

Occupazione abusiva e piantumazione di piante e fiori su area demaniale. E’ l’accusa mossa nei confronti di C.C., 84 anni, di Ventimiglia. L’uomo il 3 maggio prossimo sarà processato dinnanzi al giudice monocratico Chiara Bosacchi.

I fatti risalgono al 2019 quando i vigili urbani erano intervenuti ai piedi della passerella Squarciafichi nella città di confini dopo che era stata emessa un’ordinanza di sgombero. L’uomo era finito sotto inchiesta e a distanza di quattro anni comparirà in tribunale difeso dall’avvocato Roberta Rossa. Il legale presenterà delle memorie difensive e una lunga lista di testimoni pronti a spiegare come l’anziano abbia agito in buona fede eseguendo un intervento per la collettività.

In particolare aveva creato un’oasi faunistica creando un habitat naturale per le papere. Finito sotto accusa, l’anziano si è sentito umiliato ma è pronto a difendersi spiegando i motivi del suo intervento.