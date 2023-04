Grido d'allarme del Siap "A Sanremo e Ventimiglia rischio di tagli al personale, serve un intervento delle Istituzioni"

Si è svolta oggi, in Commissariato a Sanremo, l'assemblea aperta a tutti i poliziotti tenuta da Roberto Traverso, Segretario Nazionale del Siap, Alessandro Dondero (Segretario regionale) e Bruno Grosso (provinciale).

Tra i diversi punti all’ordine del giorno, quello più stringente è di sicuro relativo agli organici insufficienti negli uffici di Polizia della provincia di Imperia e per gli operatori del Commissariato di Sanremo.

In particolare, Roberto Traverso ha evidenziato il possibile passaggio del personale, dalle attuali 85 a 50 unità nel 2027: “Stiamo seguendo la riorganizzazione che il dipartimento sta mettendo in atto – ha detto - per ottimizzare le risorse che entreranno a regime con i prossimi concorsi ed arruolamenti. Siamo consapevoli delle difficoltà da affrontare, per gestire il cambiamento generazionale che sta soffrendo le conseguenze del blocco di assunzioni da 15 anni mentre solo da 6 si sono ripresi gli arruolamenti. Riteniamo che, per quanto riguarda la provincia di Imperia, bisogna ricalibrare le scelte dei Commissariati di Sanremo e Ventimiglia, che in base a questa riorganizzazione vanno incontro ad un taglio pesante per il 2027”.

“E’ inaccettabile – prosegue - pensare di passare da 85 unità a 50 ciascuno. In questo modo non si potrebbe garantire la funzionalità dei due uffici, dove è già difficile farlo. Inutile ricordare l’importanza del Commissariato di Sanremo per tutta una serie di servizi come anche Ventimiglia, città di confine. Non dimentichiamo che Imperia è una delle province in territorio ligure che vive anche l’infiltrazione mafiosa e serve investire pure nell’intelligence”.

“Serve un dialogo con il Prefetto – termina Traverso - e tutte le Istituzioni per ricalibrare queste scelte, affinchè i numeri vengano ampliati. Ne stiamo parlando con il Questore e siamo fiduciosi che un suo intervento possa migliorare la situazione”.