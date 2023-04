A Sanremo si abbassa un’altra serranda: dopo quasi 40 anni chiude il ristorante ‘Pagoda’ (intervista)

Sanremo saluta una delle sue attività storiche. Dopo 37 di attività chiude il ristorante ‘Pagoda’ di corso Marconi, punto di riferimento per generazioni di sanremesi e di turisti. Una decisione sofferta per il titolare, Antonino Todaro, arrivato in città nei primi anni ’80 dopo gli inizi di carriera e i primi riconoscimenti in quel di Milano.

Prima un piccolo ristorante in centro, poi la scelta di spostarsi in zona Foce per rilevare un’attività più grande, già avviata e destinata ad altri decenni di successi. Oggi il ‘Pagoda’ è arrivato ai titoli di coda lasciando dietro di sé anni di racconti, aneddoti, ricordi, emozioni e incontri che segnano una vita. Tra i suoi tavoli ora accatastati in attesa di trovare una nuova destinazione ci si muove accarezzando oggetti, stoviglie, dettagli che hanno vestito un ristorante entrato nel cuore della città con la sua anima così semplice e, allo stesso tempo, ricca.

Antonino Todaro si racconta ai nostri microfoni senza tralasciare i dettagli di una vita passata in cucina nel suo ‘Pagoda’ e lo fa proprio nei giorni che lo vedono impegnato nell’ultima sistemazione del locale che è stata casa sua per 37 anni.