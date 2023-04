Sanremo: weekend di Pasqua super per il commercio matuziano, incassi superiori del 25% rispetto al 2022

Non solo gli albergatori hanno confermato lo straordinario successo dello scorso weekend di Pasqua. Anche i commercianti, in particolare quelli del settore ‘food & beverage’ che hanno riempito i loro locali per tutto il fine settimana.

“E’ stato un weekend importantissimo – ha detto il presidente di Confcommercio, Andrea Di Baldassarre – dopo 40 giorni difficili, che hanno seguito la grande settimana del Festival. Abbiamo visto tantissima gente ed è stato sicuramente un ottimo viatico per i prossimi ponti e la stagione estiva”.

Gli fa eco il collega di Confesercenti, Mimmo Alessi: “E’ andata davvero benissimo – ha detto – e anche il mercato, sia l’ambulante che l’Annonario, ne hanno risentito positivamente. Oltre al sabato abbiamo notato importanti incassi nel mercato di martedì con molti turisti che sono rimasti e che ci hanno fatto visita”.

Secondo una prima stima il weekend di Pasqua ha visto un aumento di incassi per i locali del 20/25% rispetto al 2022. Molti turisti, tra ospiti di alberghi e strutture in genere ma anche delle seconde case, già dal venerdì. Sabato e domenica era quasi impossibile trovare un tavolo al ristorante e anche le spiagge si sono riempiti per la prima tintarella della stagione.

Tra i turisti presenti a Sanremo soprattutto italiani del Nord Italia con prevalenza, come sempre di piemontesi e lombardi. Tanti anche i francesi, che approfittano della vicinanza e dei buoni prezzi rispetto ai loro standard. Ora cresce l’attesa per i ponti del 25 aprile e 1° maggio, per i quali le prenotazioni alberghiere sono importanti e che, ovviamente, si rifletteranno anche sul commercio.