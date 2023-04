Elezioni amministrative Aurigo: il programma e tutti i nomi della lista civica ‘Aurigo Riparte’ del candidato sindaco Angelo Arrigo

Pubblichiamo i nomi dei candidati e il programma amministrativo della lista civica ‘Aurigo Riparte’ delle prossime elezioni amministrative di Imperia del 14 e 15 maggio. La lista ha come simbolo un cerchio con inscritti campanile ed albero di ulivo affiancati con sottostante scritta ‘Aurigo Riparte’ su sfondo bianco.

‘Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti’ (Cesare Pavese, La luna e i falò)

CANDIDATO SINDACO:

Angelo ARRIGO, nato ad Aurigo il 28/10/1957.

CANDIDATI CONSIGLIERI:

Francesco DRAGO, nato a Imperia il 21/12/1966;

Deborah OPPIA, nata a Imperia il 01/07/1984;

Enrica CORRADI, nata a Imperia il 30/12/1970;

Giovanni RAVOTTO, nato a Imperia il 20/10/1975;

Fatima TRINCHERI, nata a Imperia il 25/06/1960;

Franca MELA, nata a Imperia il 04/11/1959;

Domenico FERRARI, nato a Sanremo il 20/06/1971;

Andrea AMERIO, nato a Imperia il 26/05/2004;

Antonio LEONE, nato a Chiusanico il 15/03/1946.

ORGANIZZAZIONE GENERALE

I cittadini devono poter conoscere sempre e senza filtri l’operato di chi li amministra. È necessario promuovere il livello di trasparenza e di efficienza dell’intera macchina comunale per favorire la partecipazione all’esercizio delle funzioni amministrative e accrescere la fiducia dei cittadini.

REGOLAMENTI COMUNALI

Per garantire una corretta organizzazione del Comune è fondamentale la disciplina delle molteplici competenze mediante l'adozione di regolamenti che disciplinino nei dettagli le varie materie, nel rispetto delle norme primarie e statutarie. È pertanto indispensabile una revisione dei regolamenti esistenti, apportando le necessarie integrazioni e modifiche nonché adottarne di nuovi per le materie carenti al fine di munirsi di strumenti che disciplinino nei dettagli le varie materie di competenza ed essere dotati degli opportuni dispositivi per rendere il comune una macchina perfettamente funzionante.

ORGANI ELETTIVI E PERSONALE

È altrettanto importante che tutti gli organi dell’amministrazione, sia quelli elettivi ed esecutivi - collegiali e individuali - nonché il personale amministrativo, siano messi in condizione di svolgere le funzioni previste dalla legge, ognuno con proprie responsabilità e propri compiti ben definiti, per il perseguimento dell'unico fine di dare risposte concrete alle esigenze dei cittadini, assicurando la massima trasparenza e imparzialità. I singoli consiglieri, oltre allo svolgimento delle loro funzioni, possono essere incaricati a titolo gratuito, di seguire particolari problematiche ed esperire attività concordate con il sindaco, presentando proposte per le decisioni della giunta. Verrà valutata la possibilità di ricoprire il posto rimasto vacante a seguito di trasferimento per mobilità della precedente unità di operaio/autista anche in considerazione dell'assegnazione di incarico a contratto per l'area tecnica e/o eventuali possibili convenzioni con altri enti limitrofi per l'espletamento di tali funzioni, tenuto conto dei limiti imposti per le spese di personale.

PIANIFICAZIONE

L'intera gestione dovrà avvenire in base al principio di programmazione e, nell'attuazione delle opere previste nei progetti, occorre individuare le priorità degli interventi da realizzare, con l'inserimento negli appositi atti di programmazione annuale e pluriennale, in conformità alle risorse economiche disponibili proprie dell'Ente, o reperibili con finanziamenti specifici, mediante la partecipazione a bandi regionali o statali e nel rigoroso rispetto dell'obbligo di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

DIGITALIZZAZIONE

Va proseguita e perfezionata la transizione digitale del comune con l'applicazione della tecnologia digitale alle attività e ai servizi per migliorarne l'erogazione e rendere più efficace ed immediata la comunicazione ai cittadini mediante la revisione e integrazione, ove necessaria, dei modelli informatici esistenti e la creazione di nuovi, per semplificare le procedure e consentire le attività e la consultazione di informazioni esercitabili da remoto.

RAPPORTI CON ALTRI ENTI ED ISTITUZIONI

Verranno promosse forme di associazionismo con altri enti per lo svolgimento dei servizi di competenza al fine di ottenere migliorie e condizioni più vantaggiose per il comune mediante il rinnovo di quelle già in essere o la stipula di nuove. Si provvederà altresì all'esecuzione degli interventi di pulizia dei tratti di strade provinciali ricadenti nel territorio comunale mediante la gestione delle risorse messe a disposizione dall'Amministrazione Provinciale.

AMBIENTE

SERVIZIO ACQUA POTABILE

Una priorità inderogabile è senz'altro l'assicurare una regolare fornitura di acqua potabile, anche alla luce delle prevedibili ulteriori future difficoltà dovute ai cambiamenti climatici e alle sempre più scarse precipitazioni, mantenendo l'attuale gestione diretta da parte del comune al fine di contenere i costi ed evitare speculazioni per un servizio di primaria importanza. Si intende pertanto proseguire il rifacimento delle tratte degli acquedotti esistenti per eliminare possibili perdite e dispersioni. Occorre inoltre individuare nuove acque sorgive e attivare con urgenza il previsto iter al fine di ottenere l'autorizzazione alla loro derivazione da parte della Regione, condizione indispensabile e obbligatoria per qualsiasi successivo intervento volto al possibile potenziamento dei rifornimenti. Costante manutenzione delle vasche di accumulo e idonea sanificazione e clorazione per assicurare una buona qualità delle acque. È necessario il riordino del sistema di distribuzione dell'acqua mediante una verifica straordinaria riguardante la regolarità degli allacci esistenti e l'accertamento dell'avvenuta installazione e corretto funzionamento dei sistemi di misurazione dei consumi, con eventuale revisione e aggiornamento degli elenchi utenti e periodiche letture dei contatori, al fine di applicare la tariffa equa in riferimento al consumo reale, in modo da incentivare il risparmio di una preziosa e indispensabile risorsa.

SERVIZIO IRRIGUO

Anche in ambito irriguo, occorre provvedere al potenziamento dell'acquedotto con la creazione di invasi di deposito che possano avere una doppia funzione anche per il rifornimento di eventuali mezzi antincendio, con il relativo collegamento alla rete di tubazioni esistenti, eventualmente ampliabili; anche in questo caso occorre prioritariamente ottenere le previste autorizzazioni regionali. È necessaria, anche in questo settore, la razionalizzazione del sistema esistente con la creazione di un elenco di utenza e la regolarizzazione degli allacci presenti mediante l'installazione di contatori e prevedere una regolamentazione che disciplini le corrette modalità di utilizzo della risorsa irrigua in modo da evitare sprechi, usi impropri o abusi.

FOGNATURA

Bisogna assicurare la corretta manutenzione ed eventuale adeguamento del sistema di depurazione e prevedere interventi straordinari per il rifacimento e sostituzione di tratti vetusti della rete esistente in particolare in caso di interventi di rifacimento delle pavimentazioni, sia nel capoluogo che nel centro frazionale e località Casoni.

RIFIUTI

Considerato il buon andamento della ormai collaudata forma di raccolta differenziata porta a porta, svolta in forma associata, si cercherà di valutare eventuali migliorie che consentano possibili margini di risparmio al fine di conseguire economie che andrebbero a diretto vantaggio dell'utenza, visto l'obbligo normativo della totale copertura della spesa con la tassazione diretta. In materia di rifiuti, ci si dovrà confrontare con gli organi amministrativi sovraordinati, in particolare la provincia, per applicare eventuali modifiche o revisioni del servizio secondo le future scelte di gestione delle discariche e revisione degli attuali ambiti territoriali. Anche in questa ipotesi, considerata l'importanza del servizio, ci sarà una ampia informazione e consultazione della popolazione prima di adottare le decisioni di competenza più opportune. Sarà prestata particolare attenzione nel decoro di centri abitati con il periodico spazzamento e pulizia di strade e piazze dei centri frazionali e capoluogo, con interventi programmati

FONTI RINNOVABILI

Un importante capitolo riguarda l'incrementazione del ricorso alle energie alternative. Si promuoverà la progettazione e l'installazione di impianti per la produzione di energia con sistemi fotovoltaico, eolico e micro eolico, sia in ambito di proprietà comunali che private, sfruttando specifici finanziamenti ed agevolazioni previsti dalla normativa vigente, mantenendo particolare attenzione alle novità tecnologiche per la loro possibile applicazione pratica. Verranno installate colonnine di ricarica elettrica sia per auto elettriche che E-Bike, al fine di fornire un servizio innovativo per i residenti e costituire un punto di riferimento nei percorsi turistici del nostro entroterra, fornendo adeguata informazione. Si analizzerà, con uno specifico studio di sostenibilità tecnico/economica, l'eventuale realizzazione di impianto a biomasse per la produzione di energia elettrico/termica, mediante il recupero e l'impiego di prodotti di scarto dell'attività boschiva e agricolo-olivicola al fine di un riciclo ecologico da cui trarre anche un beneficio economico.

URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO

PIANO URBANISTICO COMUNALE

Ci si pone l'obiettivo di una revisione del Piano Urbanistico Comunale con lo studio di varianti che vengano incontro alle mutate esigenze, contemperando le trasformazioni urbanistiche, sempre nel rispetto delle caratteristiche del nucleo abitato e la tutela ambientale, conformando gli interessi privati alle primarie esigenze collettive che prevedano il reperimento di spazi per l'utilizzo pubblico, in particolare aree di parcheggi, aree verdi, ecc.

RECUPERO CENTRI STORICI

Una priorità riguarda il recupero dei centri storici, innanzitutto con interventi volti all'eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità dei fabbricati a rischio di crollo o in stato di abbandono, trattando con i proprietari eventuali modalità di intervento e in caso di inattività di questi ultimi, valutando l'adozione di provvedimenti diretti del comune per l'eliminazione del pericolo ed il successivo impiego ai fini pubblici e/o sociali. Verrà anche promosso il recupero e restauro conservativo delle facciate degli immobili prospicienti le pubbliche vie, nel rispetto e mantenimento delle caratteristiche costruttive tipiche del capoluogo e centro frazionale, al fine di valorizzarne il pregio ed il decoro urbano, nonché il recupero di cantine o magazzini dismessi per creare spazi espositivi o attività artigianali. Inoltre verranno attivate progettazioni e ricercati i necessari finanziamenti, per il rifacimento delle vie/piazze e contestuale rifacimento dei sottoservizi, con ripristino dei selciati e pavimentazioni tipiche mediante l'impiego di materiali conformi alle caratteristiche dei borghi storici.

PARCHEGGI

Ricerca finanziamenti per la realizzazione parcheggi allo studio e ricerca nuove aree di sosta (pur con le difficoltà dovute alla conformazione morfologica del territorio), ormai indispensabili per favorire la decongestione del principale asse viario ed eventuale recupero al transito prevalentemente pedonale di piazze e vie all'interno del centro storico.

STRADE COMUNALI

È prevista l'esecuzione di lavori di adeguamento e messa in sicurezza nonché rifacimento asfalti della strada comunale ‘casoni’ di collegamento tra il capoluogo e la località frazionale. Verrà assicurata l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria della rete stradale comunale quali asfaltature delle superfici degradate, eliminazione stati di pericolo per presenza buche o cedimenti, sistemazione chiusini, installazione di segnaletica stradale verticale e rifacimento di quella orizzontale,

STRADE INTERPODERALI

Le strade interpoderali per l'accessibilità ai terreni agricoli e forestali, rivestono importanza strategica nell'ambito dell'economia agricola del paese, per cui è prevista una corretta e costante manutenzione, innanzitutto con opere di regimazione delle acque mediante la formazione di canalette posizionate in maniera adeguata e con le idonee pendenze al fine favorire il deflusso delle acque meteoriche ed evitare il ruscellamento e conseguente degrado dovuto all'erosione e scongiurare movimenti franosi che pregiudichino la percorrenza e la sicurezza. Verrà promossa la ricerca di fondi specifici che consentano interventi più appropriati e l'eventuale realizzazione di nuovi tratti stradali anche in ambito forestale.

SENTIERISTICA / PILONI VOTIVI

I sentieri comunali e intercomunali esistenti, che costituivano l'indispensabile collegamento del territorio, necessitano di un idoneo recupero, al fine di creare percorsi naturalistici che possano costituire attrazione turistica e sportiva realizzando veri e propri itinerari per cicloturismo o escursioni a piedi, adeguatamente pubblicizzate ed inseriti in un sistema di ‘itinerari turistici’ e percorsi outdoor intercomunali, promuovendo così il territorio e creare nuove opportunità che possano favorire l'apertura di attività ricettive e di ristorazione. In ambito di percorsi pedonali, riveste particolare importanza la presenza dei numerosi piloni votivi, testimonianza di fede, che vanno adeguatamente recuperati con restauri conservativi per consentirne la valorizzazione e preservarli nel tempo.

CIMITERI

Verranno programmati gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dei cimiteri per assicurare il corretto decoro dei luoghi di sepoltura e delle aree adiacenti, con la predisposizione di raccolta dei rifiuti differenziata per gli scarti dei fiori e per materiali indifferenziati quali vasi, ceri esausti, ecc.. Per la parte storica del cimitero del capoluogo (livello inferiore), si provvederà all'eliminazione delle barriere architettoniche creando rampe, con le corrette pendenze massime, in sostituzione degli attuali gradini posti all'ingresso e tra le due quote del sito, con rifacimento della pavimentazione. È intenzione altresì verificare ed eventualmente rivedere le condizioni contrattuale di assegnazione del servizio in atto per l'illuminazione votiva, al fine di assicurarne l'adeguatezza e l'economicità per gli utenti.

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

Tenuto conto della particolare conformazione dei centri abitati, ove possibile verranno realizzati interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei principali percorsi al fine di consentire la completa mobilità a tutti, sopratutto per l'accesso agli edifici e luoghi di uso pubblico.

SERVIZI ALLA PERSONA

ASSISTENZA

Si promuoveranno forme di assistenza, in particolare a favore di minori e anziani, in caso di accertate situazioni di disagio sociale o familiare, attivando gli interventi da parte dei servizi sociali operanti nell'ambito territoriale. Si verificherà la possibilità di fornire servizi a domicilio per persone in condizioni di non autonomia e disabilità, quali il recapito di farmaci, spesa per generi alimentari e trasporti per visite mediche, anche attraverso associazioni di volontariato che si intendono promuovere e attivare sul territorio. Verrà concordata, con la competente ASL, la possibilità di attivazione di un punto mobile prelievi in determinate giornate ed orari, o potenziati i prelievi a domicilio, per fornire un importante servizio sanitario senza dover affrontare viaggi disagevoli. Inoltre, prevalentemente per le zone non servite dal servizio pubblico di trasporto, in particolare in località Casoni, verrà studiata la possibile attivazione di un servizio ‘a chiamata’, mediante stipula di convenzioni con società o ditte di trasporto che prevedano l'applicazione di tariffe agevolate.

LUOGHI DI AGGREGAZIONE

Si intende individuare un immobile da adibire e utilizzare prevalentemente ai fini di aggregazione sociale per giovani, adulti e anziani, dove poter promuovere e coordinare attività ludico ricreative, sociali, educative e culturali per un corretto utilizzo del tempo libero e favorire la socializzazione, prevedendo dotazioni informatiche a disposizione di tutti.

ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT TURISMO

MANIFESTAZIONI

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

L'importanza strategica dell'olivicoltura necessita di una adeguata valorizzazione attraverso forme di promozione dei prodotti, che consentano una remunerazione adeguata alle attività svolte nelle condizioni estreme in cui avviene la coltivazione, che non consentono l'impiego di metodi meccanizzati, bensì una continua e prevalente manodopera nelle varie fasi di coltivazione e raccolta. Rimane un libro bianco aperto allo studio di proposte ed attivazione di iniziative che possano costituire volano per una nuova visione del settore di vitale importanza per il futuro, oltre che mantenere e valorizzare quello che è il patrimonio storico del nostro Paese, frutto di enormi sacrifici e fatiche dei nostri padri. Occorre altresì promuovere il ricorso a forme di agevolazioni per le attività artigianali e commerciali esistenti e favorirne l'insediamento di nuove con la valorizzazione delle tipicità artigianali e gastronomiche locali.

SPORT

È una priorità assicurare la fruizione del nuovo impianto sportivo polifunzionale, oggetto del recente pregevole intervento di riqualificazione. Necessita pertanto una adeguata valorizzazione che ne consenta l'utilizzo nelle sue varie forme di sport previsti (calcetto, tennis, volley), sia da parte dei ragazzi e giovani locali che di associazioni sportive che richiedano di poterne usufruire. È pertanto indispensabile provvedere all'affidamento in gestione della struttura, considerata l'impossibilità di una conduzione diretta, al fine di garantire un costante e corretto utilizzo che comprenda la sorveglianza e la manutenzione ordinaria. A tal fine si procederà ad una gara, previa manifestazione di interesse da parte di società sportive, associazioni o privati, prevedendo nella convenzione, che verrà approvata contestualmente alla gara, l'annesso immobile da adibire a bar/ristoro, in modo da rendere più appetibile l'interesse alla gestione, fornendo all'aggiudicatario un ulteriore introito e, nel contempo, attivare un servizio e un luogo di aggregazione per tutti i cittadini, considerato che attualmente in paese non è più attivo alcun pubblico esercizio. Nella suddetta convenzione verrà prevista la riserva di utilizzo a favore del comune o di associazioni locali per determinate esigenze e manifestazioni in occasioni di iniziative o festeggiamenti quali la festa patronale, ricorrenze religiose tradizionali (Madonna Addolorata), ecc.

MANIFESTAZIONI - TURISMO

Verranno promosse manifestazioni varie, sia culturali che sportive o ricreative, anche lungo le vie del paese e supportate le iniziative di associazioni per l'organizzazione di eventi e sagre a base di piatti tipici della tradizione locale, che nell'insieme possano contribuire alla promozione e conoscenza del territorio e

favorire l'afflusso turistico. È altresì prevista la valorizzazione dei luoghi di interesse storico e religioso

mediante l'installazione di segnaletica turistica interattiva che consenta di fornire una guida al visitatore fornendo notizie di interesse dei siti visitati. Verrà valutato il possibile impiego di volontariato, per l'apertura del santuario di S. Paolo o l'accompagnamento in altri luoghi di interesse, per consentire le visite.

SICUREZZA

VIDEOSORVEGLIANZA

Il concetto di ‘Sicurezza Urbana’, inteso come benessere della comunità, è stato oggetto di recenti interventi legislativi volti a creare un sistema unitario tra competenze statali e locali, con il coinvolgimento diretto dei comuni. Benché la problematica interessi i centri maggiormente abitati, in cui le situazioni e i comportamenti illeciti sono maggiormente presenti, è tuttavia necessario, anche nei piccoli comuni, mantenere un attento controllo del territorio al fine di prevenire attività illegali quali danneggiamenti, furti e truffe per le categorie più deboli. Uno degli strumenti indispensabili è costituito dal sistema di videosorveglianza che va mantenuto in costante funzionamento ed integrato con eventuale impiego di nuove tecnologie per ottimizzare e consentire un miglior utilizzo delle immagini registrate, nonché realizzare un collegamento con le forze di polizia.

PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DECORO URBANO

Sempre in ambito di sicurezza è necessario mantenere strade, vie e ‘caruggi’ in ordine e con una buona illuminazione nelle ore notturne al fine di garantirne la percorrenza o lo stazionamento in condizioni di sicurezza e costituire disincentivo per malintenzionati.

PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO

È intenzione partecipare attivamente al servizio di protezione civile, riattivando una squadra comunale di volontari che possano costituire una presenza sul territorio per interventi e impieghi a livello locale, nell'ambito del servizio svolto dai comuni convenzionati, al fine di fornire un supporto tempestivo e qualificato derivante dalla presenza in loco e dall'approfondita conoscenza del territorio comunale in caso di eventi calamitosi. Occorre altresì perfezionare il sistema di invio comunicazioni di ‘allertsistem’ tramite servizio sms. Si intendono inoltre promuovere forme di volontariato per lo svolgimento di attività di pubblica utilità, quali piccoli interventi di manutenzione e pulizia di spazi pubblici o assistenza a persone anziane come il recapito medicinali, la consegna della spesa di generi alimentari o semplici visite di cortesia ed altre necessità, al fine di fornire un utile servizio alla comunità e coinvolgere i cittadini nella gestione dei bisogni della collettività.

NON È IL LIBRO DEI SOGNI

Quello descritto potrebbe sembrare un libro dei sogni, tanti sono gli impegni e le attività che ci proponiamo di svolgere nei prossimi cinque anni, ma siamo convinti che riusciremo a raggiungere gli obiettivi indicati, anzi ad implementarli con ulteriori esigenze che dovessero essere portate alla nostra attenzione da ognuno di voi. Se inizialmente il dubbio e la paura di fare la scelta giusta era grande, nel corso della preparazione del presente programma e della formazione della ‘squadra’ formata dalle persone che hanno dato la loro disponibilità ed adesione per la candidatura, condividendo l'impegno, è emersa la consapevolezza di aver maturato la decisione giusta per il bene dell'intero paese. Per questo chiediamo innanzitutto il vostro indispensabile consenso iniziale e la vostra costante partecipazione attiva in ogni occasione di confronto e dialogo che sarà costante ed attento a tutte le esigenze rappresentate, per riprendere il giusto cammino. Da parte nostra sarà sempre presente la consapevolezza dell'importanza dell'impegno che assumeremo, per dimostrare che la nostra, ma soprattutto la vostra scelta, sia stata quella giusta.