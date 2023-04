Sanremo: a Villa Nobel il primo convegno nazionale sui dehors, per Cna sono fondamentali per l'economia (Video)

Quanto sono importanti i ‘dehors’ nell’economia di una località turistica? E’ questa la domanda a cui i partecipanti al primo convegno nazionale sull’argomento, organizzato CNA Imperia, daranno una risposta.

Nel corso dell’incontro è stata sottolineata l'importanza dei dehors per la bellezza delle città e dei paesi italiani e per sostenere, nel contesto nazionale, con una regolamentazione normativa le strutture esterne di bar, alberghi e stabilimenti balneari. Un incontro creato per affrontare il tema della pianificazione urbana e delle opportunità offerte dai dehors, i plateatici. Opportunità che sono la conseguenza di profonde modifiche nelle abitudini di consumo e di frequentazione delle città, indotti in parte dalla pandemia ma esito anche di una nuova considerazione degli spazi pubblici come motore di sviluppo della città e dei territori.

I dehors, anche nella nostra provincia, sono diventati un elemento fondamentale nell'architettura urbana italiana e la loro presenza contribuisce a valorizzare l'immagine delle città e dei paesi. Essi rappresentano un luogo di incontro e di socializzazione per i cittadini e i turisti, ma anche un importante elemento di decoro e di bellezza. Tuttavia, non sempre i dehors sono realizzati in modo coordinato con l'architettura del luogo in cui sono posizionati, creando spesso una situazione di disordine e di disarmonia. Questo aspetto rappresenta un problema per l'estetica delle città e dei paesi italiani e può avere un impatto negativo sulla qualità del contesto di un luogo, di una città o di una destinazione in cui viene proposta l’offerta turistica e commerciale.

L’obiettivo del convegno di oggi, secondo CNA, è quello di sostenere la proposta di una legge nazionale che regolamenti (in condivisione con regioni, comuni e associazioni imprenditoriali) le strutture esterne di bar, ristoranti, alberghi e stabilimenti balneari, con l'obiettivo di alzare il livello della qualità dell’offerta offrendo una immagine coordinata della città. Gli esperti presenti al convegno, le istituzioni e i referenti di Cna Nazionale hanno messo sul tavolo le principali sfide e opportunità legate alla regolamentazione dei dehors, presentando esempi di ‘best practice’ in Italia e all'estero.

Nel periodo Covid la semplificazione delle concessioni per l’utilizzo del suolo pubblico e le deroghe concesse dai Comuni hanno permesse ai pubblici esercizi di utilizzare spazi all’aperto con risultati in molti casi positivi e molto apprezzati anche dai cittadini. Da un’indagine di CNA si evince che oltre il 70% dei cittadini ritiene che i dehors costituiscano un valore aggiunto per gli spazi urbani. Infatti laddove sono ben gestiti e normati, conferiscono l’immagine di contesti cittadini sempre più accoglienti, soprattutto nei centri storici. Per raggiungere questi obiettivi vanno però raggiunti dei compromessi tra le esigenze degli esercenti e i proprietari degli immobili dove viene esercitata l’attività che in questa maniera vedono proiettati in avanti clientela, fatturati e il valore dei loro locali.

E’ necessario un ragionevole compromesso: se per un verso è necessario agevolare i locali del centri storici nei processi di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dei tessuti urbani, uniformandosi così alle città europee, alla stessa maniera servono regole chiare e definite, in modo che si evitino distorsioni o, d’altro canto, lungaggini burocratiche. In questo contesto, va ricercato un equilibrio tra le esigenze del decoro urbano e quelle dei gestori di attività di ristorazione che anche durante la stagione invernale grazie a “funghi” riscaldanti e simili, sono riusciti ad aumentare il numero dei coperti, aumentando così anche il valore dell’attività e al contempo, quello della qualità del consumo per i clienti. Una volta finito il quadro emergenziale occorre riaffermare, anche nel periodo di normalità, la funzione strategica dei dehors tenendo conto di una sintesi positiva tra vantaggi competitivi e criteri di congruità con il contesto architettonico circostante.

Il convegno sull'importanza dei dehors nelle strutture turistiche rappresenta un'importante occasione per promuovere una cultura dell'armonia e della bellezza urbana. L'obiettivo finale di CNA è quello di contribuire alla creazione di un'immagine coordinata delle città e dei paesi italiani, valorizzando l'architettura e la cultura del territorio e offrendo un'esperienza turistica di qualità.