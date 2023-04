‘MonitoraItalia’ premia ‘uBroker Spa’: tra le prime 230 aziende del comparto utility fra oltre 32.458 società

Nuovo riconoscimento per ‘uBroker Spa’. L’azienda italiana che ogni giorno contribuisce ad azzerare le bollette di luce e gas ottiene un’altra prestigiosa menzione. A conferirla è ‘MonitoraItalia’, autorevole e riconosciuto portale di analisi finanziaria che stila periodicamente classifiche aggiornate sull’andamento della produzione dei vari comparti industriali nazionali.

Nel nostro Paese, a oggi, il settore delle utilities conta ben 32.458 soggetti di mercato, di cui 8.531 in crescita. Fra queste, in costante ascesa ‘uBroker Spa’, che ben si posiziona tra le prime 230 su un totale di 470 multiutility company analizzate, le quali primeggiano sul territorio per capacità di espansione e sviluppo.

In più, l’impresa fondata a Collegno, a due passi da Torino, nel 2015 da Cristiano Bilucaglia e Fabio Spallanzani è data altresì al 110° posto tra quelle in rampa di lancio: soltanto nel corso del 2021, infatti, il suo tasso di crescita è esploso, toccando l’85%. Numeri impressionanti, che confortano un percorso di successo in termini di consolidamento già rilevati per ben due anni consecutivi tanto dagli indicatori de ‘Il Sole 24 Ore’ che da quelli altrettanto prestigiosi e internazionali del ‘The Financial Times’.

Questo a indicare com’è possibile, anche in tempi di crisi, di scenari geopolitici complessi e contingenze socioeconomiche articolate, fare la differenza assicurando profitti, benessere, risparmio e continuità nei servizi erogati.

Così Cristiano Bilucaglia, Ceo di ‘uBroker Spa’: “Un altro traguardo raggiunto con il metodo di sempre: formazione, innovazione e trasparenza. E, soprattutto, con zero pubblicità. Zero testimonial costosi. Zero investimenti su grandi media. La nostra forza è la fiducia di chi ci sperimenta direttamente, condividendo l’esperienza positiva vissuta con la propria cerchia di contatti. Le onde scaturite nell’acqua dal primo sassolino si propagano e moltiplicano da sole in un flusso virtuoso in grado di generare soddisfazione per tutti gli attori della filiera. Per noi che crediamo e produciamo, per chi consuma vivendo in serenità. La menzione di ‘MonitoraItalia’ ci onora, confortandoci nella prosecuzione sul cammino intrapreso: sempre fedeli ai valori di ieri, ma con lo sguardo fiero e consapevole rivolto all’oggi”, conclude entusiasta il Presidente di uBroker S.p.A.