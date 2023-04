Protesta dei tassisti imperiesi per parcheggi in stazione, Imperia Rinasce: "Vicenda lunga senza disponibilità al dialogo"

“I tassisti imperiesi continuano a protestare per le decisioni prese dall’amministrazione riguardanti i parcheggi in stazione. La vicenda si protrae ormai da troppo tempo e la causa è la mancanza di disponibilità al dialogo che l’amministrazione continua a dimostrare". Ad intervenire sull'argomento è il gruppo consigliare 'Imperia Rinasce' che continua: "Le nuove postazioni, collocate nel parcheggio della stazione, non sono segnalate adeguatamente, infatti i cartelli sono rimasti in prossimità delle vecchie, creando confusione per gli utenti. Oltre alle difficoltà create alla categoria, ancora una volta non vengono tenute in considerazione le necessità di tutti, i parcheggi infatti sono difficilmente raggiungibili dai disabili. Il primo passo per risolvere la questione sembra comunque semplice: prima di fare scelte coinvolgere direttamente la categoria interessata”.