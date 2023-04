Ospedaletti: domani per tutto il giorno un vero e proprio 'Open day' con la Croce Rossa

Truccabimbi, misurazione della pressione arteriosa, esposizione delle attività di Croce Rossa Italiana. Questo e tanto altro è in programma per domani dalle 10.30, grazie ai volontari che, ospiti nel dehors del Bar Alexandra, a pochi metri dalla sede dell’unità territoriale inaugurata il mese scorso in via Matteotti, allestiranno il ‘Banchetto’ di Croce Rossa, in collaborazione con ‘U Descu Spiaretè’ e la presenza della sezione locale della Protezione Civile.

“Una vera e propria giornata di ‘Porte Aperte’ alla Croce Rossa - illustra il Presidente Ettore Guazzoni - un modo per entrare a 360 gradi nel territorio. Sarà anche la prima di una bella collaborazione con ‘U Descu Spiaretè’, che si occupa dell’organizzazione di eventi turistici e culturali ai quali garantiremo assistenza, primo su tutti ‘Passeggiando Assaporando’ del 30 aprile prossimo”.

Ad Ospedaletti saranno presenti le varie componenti di Croce Rossa Italiana, il gruppo giovani, le infermiere volontarie (Crocerossine), i volontari che si occupano di inclusione sociale (Sportello d’ascolto e Unità di Strada), emergenza e 118. Sarà a disposizione anche un’ambulanza con cui quotidianamente Croce Rossa svolge la propria attività di pronto soccorso e prenderà il via la campagna del 5 per mille, mentre per i più piccini sarà offerto il truccabimbi.