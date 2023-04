Pomeriggio di ricerche a Bajardo per anziano disperso: il corpo senza vita trovato nel fiume

Le ricerche di un 82enne di Bajardo hanno portato a scoprire il corpo dell'anziano nel vicino fiume. L'uomo era solito fare passeggiate con il proprio cane ma quest'oggi l'animale ha fatto ritorno a casa senza il suo padrone. Il figlio non vedendo tornare a casa il padre ha iniziato a cercarlo ma non trovandolo ha chiesto anche l'intervento dei soccorsi.



Per tutto il pomeriggio sono andate avanti le ricerche con il coinvolgimento dei carabinieri, dei vigili del fuoco, della protezione civile e di numerosi abitanti del paese. Sono stati i militari a trovare l'anziano, in un corso d'acqua, in una zona boschiva. Per l'uomo non c'era più niente da fare.



Quindi è stato richiesto l'intervento del medico legale. Dopo la sua autorizzazione sarà possibile procedere al recupero del corpo. Si presume che l'anziano possa essere stato colto da malore.