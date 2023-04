Vallecrosia, Biasi e Piardi: "Più di 2 milioni di euro per la riqualificazione dell’ex municipio, diventerà un luogo di aggregazione" (Foto e video)

“Più di 2 milioni di euro serviranno per la riqualificazione complessiva dell’ex municipio di Vallecrosia. Abbiamo partecipato circa un anno fa ad un avviso pubblico, attraverso il Ministero degli Interni e dell’Istruzione, per la riqualificazione di un’importante opera pubblica, un monumento della città, e anche del lato a ponente di una zona, pressoché abbandonata, che diverrà un luogo di aggregazione” - annuncia il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi parlando della villa Aprosio, ex casa comunale - “Vi sarà una piazza che unirà il vecchio municipio ed è previsto un ampliamento della struttura esistente perché l‘obiettivo, che ha maturato l’amministrazione in questi cinque anni, è la creazione, all’interno della città, di luoghi di aggregazione sociale e giovanile”.





“Siamo in graduatoria perché il Ministero ci ha già comunicato che alcuni comuni stanno rinunciando e così noi siamo tra coloro che, avendo il progetto esecutivo, potranno beneficiarne“ - illustra il primo cittadino - “L’oramai vecchio fabbricato non dava dignità alla visione di riqualificazione di Vallecrosia per cui abbiamo colto al volo l'opportunità di fare questo bando. Nei prossimi cinque anni di mandato, con bandi fatti e progetti presentati, anche questo intervento sarà una continuità della nostra attività amministrativa. Il nostro obiettivo è quello di far crescere la nostra città e lavorare per il bene comune”.

“Diventerà un luogo di aggregazione, soprattutto per i giovani“ - svela il vicesindaco di Vallecrosia Marilena Piardi - “E’ centrale ed è vicino all’istituto Salesiano. Inoltre, ci saranno anche degli spazi per le famiglie e i bambini, a fianco verrà, infatti, creato anche un parco con giochi”.