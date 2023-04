Sanremo: nuovo passo in avanti per il restyling del porto vecchio, oggi prima riunione della Commissione Tecnica

Si è riunita oggi per la prima volta la commissione tecnica che si occupa del progetto di restyling del porto vecchio di Sanremo, per l’apertura dell’offerta tecnica. La Commissione è formata da 5 membri, 2 interni e 3 esterni. I due interni al comune sono l’Ing. Miceli e l’Avv. Genovese. Quelli esterni sono gli ingegneri Michele Prandi e Nicoletta Oreggia e il Dott. Marco Rossi.

La pratica, lo ricordiamo, si era arenata a gennaio con il ricorso al Tar della Porto di San Francesco che aveva messo in dubbio la pubblica utilità dell’intervento. A quel tempo l'unico soggetto interessato era il solo proponente, la Porto di Sanremo Srl facente capo al gruppo Reuben. Il successivo ricorso del Comune di Sanremo al Consiglio di Stato aveva messo la parola ‘fine’ dando ragione all’amministrazione pubblica.

Al termine di corsi e contro ricorsi per l’affidamento del progetto, a metà marzo e emerso che, chi ha presentato ricorso al Tar (la Porto di San Francesco) e che aveva messo in dubbio la pubblica utilità dell’intervento, non ha presentato il suo progetto. La motivazioni della mancata presentazione di un proprio progetto non sono note ma, di fatto, è rimasta solo la ‘Porto di Sanremo Srl’.

Dopo la riunione di oggi, in Comune ci si augura di approdare in una decina di giorni all’offerta economica. Quindi l’iter prevede la gara ma anche l’attesa della sentenza che arriverà dal Consiglio di Stato, che si esprimerà sul ricorso della Porto di San Francesco. Se sarà positiva per il Comune, successivamente è prevista l’aggiudicazione dei lavori, la conferenza servizi, la stipula del contratto e il via alla redazione del progetto esecutivo.

Secondo indiscrezioni, rispetto al precedente della Porto di Sanremo Srl, il gruppo ‘Reuben’, avrebbe sviluppato il progetto in un modo più pubblico ed attento alle esigenze delle associazioni, del Forte di Santa Tecla, degli operatori del porto e della cittadinanza. Gli investimenti maggiori verranno fatti principalmente sulle porzioni che, successivamente, torneranno nelle disponibilità del Comune. Nel progetto ci saranno spazi pubblici importanti, facendo attenzione su chiunque vive e lavora nel porto. Ovviamente verrà mantenuto il tunnel sotto via Nino Bixio, che era un obbligo di gara.

Quindi, dal 2024 potrebbero partire i lavori anche se al momento è difficile capire quando con precisione.