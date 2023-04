La prossima settimana il 'Mondiale' della pizza: nuovamente invitata la 'Sant'Ampelio' di Bordighera

Da martedì a venerdì della prossima settimana si svolgerà, al Palaverdi di Parma, la 30a edizione del campionato del mondo della Pizza.

Nuovamente invitata la Pizzeria Sant'Ampelio di Bordighera che partecipa alla kermesse iridata ininterrottamente dal 2012, ottenendo sempre notevoli riconoscimenti, con il top nell'edizione 2014 quando, con la ‘Pizza Monet’, si classificò al terzo posto assoluto nella categoria classica.

Ancora top secret il nome della pizza che verrà proposta al Campionato del Mondo e, soprattutto, gli ingredienti, come da regolamento. Ricordiamo che all'edizione 2022 la Pizzeria Sant'Ampelio aveva partecipato con la pizza ‘Angelo’, ottenendo la menzione speciale per la tipicità e la provenienza degli ingredienti, venendo inserita come pizza gourmet a livello globale.

Il titolare della Pizzeria Sant'Ampelio, Davide Bianchi, sarà accompagnato a Parma dal fido pizzaiolo e collaboratore, da tanti anni, Ricky e dal P.R. Francesco Franz Verrando. Nelle settimane successive al Campionato del Mondo, la pizza che vi parteciperà sarà proposta alla clientela.