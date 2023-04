Imperia: Consorzio Oliva Riviera Ligure DOP, Siffredi confermato presidente

Si è tenuta ieri ad Imperia l’Assemblea del Consorzio per la Tutela dell’Olio Extravergine di Oliva Riviera Ligure DOP. È stato approvato il bilancio ed è stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione che resterà in carica per i prossimi quattro anni.



Il nuovo CdA, riunitosi al termine dell’assemblea dei soci, è composto dal Presidente Carlo Siffredi, dai Vicepresidenti Sandro Gagliolo e Alessandro Venturino, che risultano confermati come i consiglieri Alfredo Anfosso, Demis Bassan, Luciano Benza, Davide Gelone, Marco Lucchi, Stefano Saguato e Agostino Sommariva, mentre entrano in consiglio Piero Merano, Giuseppe Polla e Stefano Roggerone.



Nella discussione è stata evidenziata la difficile situazione produttiva in cui versa la filiera e sono emerse le priorità di azione per affrontare le criticità con una strategia di settore che coinvolga istituzioni, centri di eccellenza e associazioni in unità di intenti. I temi di attualità sono, ad esempio, la carenza idrica e le tecniche agronomiche così come la difesa fitosanitaria delle produzioni. “Al paradigma qualità e autenticità certificata affiancheremo i valori della sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle nostre produzioni. In assemblea e nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione è stata rinnovata la volontà di essere da impulso al settore delineando un percorso che dia risposte alle aziende grazie al coinvolgimento di tutti i soggetti interessati come Regione, associazioni e centri di ricerca”- dichiara Carlo Siffredi, Presidente del Consorzio per la Tutela dell’Olio Riviera Ligure DOP.



Nel frattempo, il Consorzio porta avanti importanti iniziative le quali, al termine del confronto con il Ministero e la Commissione Europea, consentiranno alle aziende liguri di proporre sul mercato, in modo maggiore e ancora più semplice, le loro produzioni di qualità legate al territorio di produzione.