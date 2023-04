Sanremo: quattro mesi in ospedale e ora torna alla vita normale, i ringraziamenti per i reparti del 'Borea'

Alcuni nostri lettori (Felice, don Pasquale, Maria, Lello e famiglia) ci hanno scritto per ringraziare quanto fatto per Felice all'ospedale Borea di Sanremo:

“E’ stato ricoverato ad inizio gennaio in prognosi riservata al Pronto Soccorso, per una grave forma di piastrinopenia. Qui ha ricevuto le prime cure per poi essere spostato presso il reparto di ‘Medicina 2’ (padiglione Castillo) dove la situazione sempre grave è stata gestita con alta professionalità in sinergia con il reparto di ematologia del San Martino di Genova. Dopo un periodo presso il reparto di terapia intensiva dove è stato monitorato costantemente. E’ stato quindi trasportato in elisoccorso al San Martino di Genova, dove ha proseguito le cure del caso e dove è stato eseguito un intervento alla milza che gli ha salvato la vita. Ora dopo quattro mesi dal primo ricovero e un periodo di degenza potrà tornare ad una vita quasi normale e al suo lavoro come autista soccorritore presso Matuzia Emergenza, ex Ospedaletti Emergenza”.

“Voglia ringraziare il primario del Pronto Soccorso, il Prof. Abregal, il Primario di ‘Medicina 2’, Prof. Uccelli e il suo sostituto Dott. Di Timoteo. Ma anche il Primario di terapia intensiva Prof. Ardizzone e tutti i loro collaboratori. Ringraziamo per il supporto e la vicinanza i responsabili di Matuzia Emergenza nelle persone di Paola e Marco con tutti i colleghi di Felice. Grazie per la vostra professionalità. Grazie perché voi esistete”.