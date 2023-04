Vallecrosia, Biasi: "62mila euro per i lavori di asfaltatura in via Angeli Custodi" (Foto e video)

"Sono iniziati i lavori di rifacimento dell'asfalto in un tratto di via Angeli Custodi a Vallecrosia. L’intervento, previsto dalla chiesetta di via Angeli Custodi fino a via Don Bosco, ha un importo di circa 62mila euro” - fa sapere il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi - “Per rifare tutti gli asfalti della città ci vuole, più o meno, un milione di euro”.

“È un’attività di programmazione sulla riqualificazione degli asfalti. In cinque anni, in base alle risorse comunali, siamo intervenuti nei punti critici, dove gli asfalti erano completamente deteriorati, e in tutti quei punti in cui c’erano delle emergenze perché gli asfalti sono molto costosi e nel bilancio ogni anno abbiamo a disposizione poche somme. Sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie del bilancio comunale la disponibilità annuale va tra gli 80 e i 100mila euro” - ricorda il sindaco Biasi - “In questi cinque anni gli interventi hanno compreso gli asfalti sull’Aurelia, sulla passeggiata a mare, nel tratto che dal confine con Camporosso va fino a via I Maggio, lungo via Roma, lungo via San Rocco e sulla Romana. Sicuramente in città ci sono ancora tanti punti in cui intervenire. Continueremo a lavorare per migliorare gli asfalti cittadini come già fatto in altre vie”.

Fino al 19 aprile, perciò, in via Angeli Custodi, nel tratto compreso tra via Don Bosco e via Privata Amalberti, si svolgeranno lavori di asfaltatura. “Un ringraziamento particolare va ai nostri uffici del settore lavori pubblici e alla polizia locale” - sottolinea il primo cittadino - “Ci scusiamo con i cittadini per i possibili disagi”.