Sanremo: i varchi ZTL sono pronti per entrare in azione, dalla prossima settimana scattano le multe

Il periodo di prova è trascorso, i sistemi elettronici funzionano a dovere e, quindi, nel giro di una settimana le ZTL nel cuore di Sanremo saranno finalmente realtà. I trasgressori sono avvisati: le multe sono pronte a partire. Il Comune di Sanremo ha completato l’intera procedura per proteggere le aree pedonali di via Matteotti, piazza Sardi, piazza Bresca, piazza San Siro, via Corradi e via Debenedetti e tra qualche giorno le telecamere entreranno in funzione.

I dati raccolti nel periodo di prova non lasciano spazio all’immaginazione. Il tasso di infrazioni è alto con una media di 150 violazioni al giorno durante i giorni feriali e di 70 nei festivi. Il varco più violato è quello di via Gioberti, dove ogni giorno transitano decide di auto e scooter senza autorizzazione. Dalla prossima settimana a ogni passaggio seguirà un verbale.

“Dopo aver completato l'attivazione dei varchi Z.T.L. per le aree pedonali di Via Matteotti, Piazza Sardi e Piazza Bresca, Piazza San Siro, Via Corradi e Via De Benedetti - evidenzia il Comune - si sta concludendo anche il periodo di pre-esercizio durante il quale i varchi sono stati attivi senza procedere a fase sanzionatoria. Dalla prossima settimana, dunque, tutte le violazioni saranno sanzionate. Ancora una volta vogliamo quindi ricordare che nelle aree pedonali l'ingresso è consentito esclusivamente a Forze dell'Ordine, ambulanze, vigili del fuoco e veicoli autorizzati, con autorizzazione rilasciata dal Comune di Sanremo esclusivamente a chi ha la disponibilità di un'area o un locale adibito a ricovero del veicolo, non su area pubblica o aperta al pubblico transito, in seguito ad istanza motivata, indirizzata al Servizio Viabilità del Comune”.