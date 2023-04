Cervo: nel weekend corso di Body Drumming per insegnanti nella sala del Castello

Nel weekend a Cervo presso la sala del Castello dei Clavesana in Piazza Santa Caterina, si terrà il corso di formazione di Body Drumming per insegnanti di ogni ordine e grado, organizzato dall’Associazione San Giorgio di Cervo, con Riccardo Pinotti. Appuntamento, sabato 15 aprile, dalle ore 14.30 alle ore 20, e domenica 16 aprile, dalle ore 9 alle ore 13.30. "Il corso di Body Drumming è riconosciuto come formazione docenti di ogni ordine e grado e inserito sulla piattaforma Sofia, codice 81808" - ricordano gli organizzatori.

"Il corso di Body Drumming, basato sulle linee pedagogiche della metodologia Orff-Schulwerk, contiene attività didattiche di linguaggi integrati, tutte riconducibili all’aspetto del ritmo. Il “Drumming” inteso come il percuotere è l’azione del gioco, il minimo comune denominatore motore della sincronizzazione globale: suonare il corpo, piccole percussioni, tubi sonori, ma anche oggetti di uso comune permette lo sviluppo del senso di musicalità. Attraverso il coinvolgimento attivo dei partecipanti al corso si intende offrire un approccio diretto e coinvolgente al fare musica a partire da esperienze base di tecnica della body percussion" - spiegano.

"La voce, il movimento, gli strumenti e gli oggetti neutri saranno gli altri elementi insieme alla ritmica corporea che creeranno le condizioni per la preparazione di semplici performance come modello di integrazione delle diverse aree tematiche e ambienti di apprendimento. A questo scopo i partecipanti verranno messi nella condizione di lavorare e apprendere come se fossero essi stessi un gruppo classe" - concludono.