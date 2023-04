Si svolgerà domenica prossima, all’ex piazza del mercato di Vallecrosia, la manifestazione ‘Mercante per un giorno’. Proprio per questo i divieti di sosta con rimozione forzata saranno in vigore dalle 17 di sabato alle 21 di domenica.

Sempre in tema di lavori, da oggi al 19 aprile, in via Angeli Custodi (tratto compreso tra via Don Bosco e via Privata Amalberti) si svolgeranno lavori di asfaltatura. Dalla Polizia Municipale raccomandano la massima attenzione alla segnaletica verticale mobile.