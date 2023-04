Sanremo: approvato il progetto di rifacimento del tratto di marciapiede di via Padre Semeria, previste anche nuove alberature

E’ stato approvato questa mattina, in Comune a Sanremo, il progetto di rifacimento del tratto di marciapiede di via Padre Semeria compreso, lato valle, tra il bivio di via privata Flesia e, proseguendo verso monte, la cosiddetta curva delle ‘acque minerali’. L’intervento, del valore di oltre 273 mila euro, si uniforma alla sistemazione già realizzata nelle zone precedentemente sistemate, così da conferire uniformità estetica all’intero tratto di strada.

“Si tratta di un intervento che ricade nell’ambito di opere di privati - spiega l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella –, quando cioè il concessionario deve provvedere direttamente all’esecuzione di opere di urbanizzazione a scomputo dei corrispondenti oneri dovuti. A seguito di diversi incontri e sopralluoghi tra i privati e gli uffici competenti, è stato riscontrato un rilevante interesse pubblico nel rifacimento del marciapiede e nella sostituzione di alcune alberature esistenti su quella parte di via pubblica”.

Il tratto, infatti, presenta un manto stradale in pessimo stato di conservazione a causa del dissesto generato dalle radici dei pini marittimi posizionati sul marciapiede, con evidente pericolo per il transito pedonale, anche a causa del posizionamento delle piante esistenti che, di fatto, ostruiscono il passaggio.

Dunque, saranno rimosse le alberature esistenti per essere sostituite con nuove piante di leccio, posizionate ad una distanza di circa 10 m, come nelle parti di strada già realizzate. Inoltre, l’attuale pavimentazione in asfalto sarà sostituita con una nuova posa in autobloccanti con parte calpestabile antisdrucciolevole, adatta al camminamento in sicurezza. Sotto la pavimentazione, infine, verrà posizionato un idoneo cavidotto per irrigare le nuove piante.