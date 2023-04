Imperia, la Polizia celebra il 171º anniversario: il Questore "Numeri importanti grazie al fare squadra" (foto e video)

Ricorre il 171° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. La data scelta per ricordare questo importante anniversario è quella del 10 aprile, il giorno in cui nel 1981 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n° 121 che, come evidenziato dalle parole del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto, Lamberto Giannini: “Portava in sé il seme di grandi evoluzioni, ridisegnando una polizia moderna e a forte identità civile".

“Celebriamo oggi l’anniversario – ha detto il Questore Giuseppe Felice Peritore - e premiamo i collaboratori che si sono distinti nelle operazioni di servizio. E’ anche l’occasione per fare il bilancio delle attività, che è altamente positivo. C’è un calo dei reati e un innalzamento dei risultati conseguiti, grazie al grande lavoro degli agenti e al contributo delle varie specialità della Polizia di Stato. La chiave del successo è fare squadra tra le diverse componenti, unite per raggiungere il risultato. La dimostrazione l’abbiamo avuta a Ventimiglia dove, la grande collaborazione tra i diversi settori, ci hanno permesso di abbattere i respingimenti, calati da 200 a 60 giornalieri, garantendo una maggiore percezione di sicurezza da parte dei cittadini”.

La celebrazione, che per la provincia di Imperia, si è svolta oggi in Calata Cuneo nel capoluogo, è l'occasione per ricordare gli importanti risultati operativi conseguiti nel corso dell'anno. Alla celebrazione hanno contribuito anche i soci del Comitato San Giovanni che per l'occasione hanno offerto una degustazione dolciaria con impresso il logo dell'evento.



Questi, nel dettaglio, elencati per ogni singola branchia della Polizia.

Servizio Controllo del Territorio

In provincia di Imperia, dal 1° Marzo 2022 al 1° Marzo 2023, nell'ambito dell'attività del controllo del territorio, la Questura ed i Commissariati hanno denunciato in totale 984 persone ed arrestato 187 soggetti. Gli interventi delle volanti sono stati 12516, 80564 le persone identificate e 30663 i veicoli controllati.

Sequestri sostanze stupefacenti

Sono stati posti in essere 95 sequestri di sostanze stupefacenti per un totale di 55,637 Kg.

Squadra Mobile

Degna di menzione è la maxi operazione ‘Praedictio’, che ha permesso di scardinare una vasta rete di spaccio di cocaina, hashish e marijuana con ramificazioni anche in altre Regioni. L'inchiesta è culminata nell'esecuzione di un'ordinanza applicativa di misure cautelari a carico di ventidue soggetti. Si segnala altresì, quanto ai delitti connessi al fenomeno migratorio, nell'estate scorsa, l'esecuzione dell'ordinanza con cui sono state applicate misure cautelari a carico di sette soggetti che favorivano l'ingresso clandestino in territorio francese di stranieri irregolari.

Digos

Intensa attività di natura info-preventiva ed investigativa che ha portato, nel corso dell'anno, alla formalizzazione di 41 denunce per reati di danneggiamento, violazione della normativa in materia di riunioni in luogo pubblico e di manifestazioni sportive, minacce e truffa. Nello specifico, particolare attenzione è stata riposta nella costante attività preventiva che ha permesso di individuare e denunciare circa 20 persone gravitanti nell'area ‘No Borders’. Nel corso della stagione sportiva si sono registrati fenomeni di scontri e di minacce da parte della tifoseria sanremese e imperiese, che hanno portato alla denuncia di 5 persone per reati di minacce, lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo.

Ordinanze di Ordine Pubblico

Quelle adottate nel corso dell'anno 2022-2023 ammontano a 702, le quali hanno previsto l'impiego di oltre 11.400 uomini della Polizia di Stato.

Polizia di Frontiera

Nell'incessante attività di contrasto all'immigrazione clandestina sulla linea di confine, ha gestito 29.272 respingimenti, effettuato 5994 pattuglie, di cui 638 della squadra mista; 273 gli arresti effettuati di cui 46 transfrontalieri; 84.387 le persone identificate e 12.639 i veicoli controllati.

Polizia Ferroviaria

I posti di Imperia, Ventimiglia e Sanremo, impiegati quotidianamente a garanzia della sicurezza dei trasporti, hanno effettuato in totale 2.636 pattuglie, controllato 34.844 persone e veicoli e denunciato 83 persone.

Polizia Postale

La Sezione ha monitorato 69 siti internet riconducibili all'eversione politica e siti pedopornografici; denunciato 200 reati commessi attraverso internet; controllato 90 uffici postali ed effettuato 5 perquisizioni per reati pedopornografici con relativo sequestro di migliaia di immagini pedopornografiche a seguito di tentati adescamenti in rete di minori.

Polizia Stradale

La Sezione di Imperia per garantire la guida in sicurezza ha effettuato 5.394 pattuglie; nell'ambito dell'attività posta in essere sono state erogate 13.118 sanzioni amministrative per la violazione del Codice della Strada. Nell'ambito dell'attività operativa, 169 sono le persone denunciate, 6 le persone arrestate e 368 i Kg di stupefacenti sequestrati.

Divisione Anticrimine

Sul fronte delle misure di prevenzione, la Divisione Anticrimine della Questura ha notificato 11 ‘Fogli di Via’ nei confronti di soggetti pericolosi che non avevano titolo a dimorare nella provincia di Imperia, 51 ‘Avvisi Orali’ nei confronti di soggetti di conclamata pericolosità di cui 9 con prescrizioni, 9 Ammonimenti elevati ad altrettanti soggetti autori di maltrattamenti e atti persecutori. Sono state, inoltre, applicate 2 misure di sorveglianza speciale e disposti 7 Daspo.

Ufficio Immigrazione

Ha riportato ottimi risultati avendo emesso quest'anno un notevole numero di ordini di espulsione a cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale, alcuni dei quali sono stati accompagnati presso i Centri di Permanenza per il Rimpatrio ed altri sono stati muniti di ordine di allontanamento dal territorio nazionale.

Polizia di Prossimità

Si inseriscono gli incontri nelle scuole della provincia svolti durante tutto l'anno scolastico. In particolare, gli operatori della Questura, dei Commissariati di P.S. e delle specialità della Polizia di Stato hanno incontrato studenti di ogni ordine e grado, proponendo loro attività formative che mirano ad educare i giovani alla legalità al fine di plasmare futuri cittadini consapevoli e sempre più vicini alle Istituzioni. Si tende, in tal modo, ad elaborare e diffondere la cultura dei valori civili, radicando nelle coscienze dei più giovani una nozione profonda dei diritti di cittadinanza, nonché dei valori fondanti la democrazia, obiettivo cui tende altresì il progetto ‘Pretendiamo Legalità’. A tal fine, sono stati organizzati eventi dedicati alle tematiche di attualità più importanti quali l'abuso di alcolici e uso di stupefacenti, la violenza di genere, l'educazione stradale, il bullismo ed il cyberbullismo. A quest'ultima importante tematica sono inoltre stati dedicati due eventi specifici cui hanno partecipato oltre 500 studenti: la presentazione, durante la settimana del Festival di Sanremo presso l'Ariston, del docufilm ‘Senza Rete’, prodotto da Rai Documentari in collaborazione con la Polizia di Stato e il convegno presso il Polo Universitario di Imperia dedicato agli studenti del Liceo Vieusseux di Imperia. Il Festival è inoltre stato l'occasione per incontrare studenti, cittadini e turisti accorsi per la manifestazione canora, presso il Pullman Azzurro della Polizia Stradale ed il Truck della Polizia Postale, dove operatori specializzati hanno affrontato dialetticamente le tematiche di settore fornendo spunti di analisi critica e di riflessione, cercando di suscitare attenzione e curiosità. Inoltre, nella ricorrenza della morte di Giovanni Palatucci, ultimo Questore di Fiume, al fine di onorarne il sacrificio, la Questura di Imperia ha predisposto l'apposizione di un albero di ulivo e di una targa presso il liceo ‘G.D. Cassini’ di Sanremo alla presenza degli studenti del liceo musicale che hanno eseguito dei brani e delle letture per la commemorazione. Sempre durante quest'anno l'Amministrazione comunale di Riva Ligure ha voluto conferire la cittadinanza onoraria alla Polizia di Stato, consegnando simbolicamente le chiavi della città al Capo della Polizia, rendendo così tangibile il forte sentimento di riconoscenza della società civile per l'attività svolta dagli operatori della Polizia di Stato in servizio in quei territori. In particolare, nello scorso mese di maggio, l'operato della Polizia di Stato era stato particolarmente apprezzato nell'occasione del rinvenimento di un ordigno bellico in una zona compresa tra Riva Ligure e Arma di Taggia, che ha reso necessaria l'evacuazione di tutta la cittadinanza fuori dalla zona di pericolo. Nella giornata dedicata al contrasto della violenza di genere, gli operatori specializzati della Questura di Imperia, hanno presenziato in piazza S. Giovanni con uno stand dedicato alla tematica, per dare consigli e dati utili a focalizzare i fattori di rischio e dare alle donne gli strumenti per difendersi superando la paura e la vergogna. Inoltre, in occasione delle fesitività natalizie, la Questura di Imperia ha voluto visitare il Centro Accoglienza Straordinaria di Triora per incontrare le famiglie ucraine in fuga dal conflitto e consegnare loro alcuni doni, quale segno di solidarietà verso le fasce più bisognose della comunità. Diverse sono state, nel corso dell'anno, le occasioni di incontro con la comunità: per prevenire le truffe agli anziani, discutere ed analizzare il fenomeno della violenza di genere, dei rischi connessi all'utilizzo della rete. Si tratta di attività che cementano il forte legame tra la Polizia di Stato e il territorio che ne riconosce la presenza e ne condivide l'impegno per la costruzione di una cultura della legalità.