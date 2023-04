Elezioni: Imperia Rinasce "Proponiamo un’amministrazione basata sul principio della trasparenza e che sia dalla parte del cittadino”

“Iniziamo a illustrarvi i punti del nostro programma, a partire dall’idea di amministrazione. Come più volte abbiamo sottolineato nei nostri interventi, l’onestà è un valore imprescindibile soprattutto per chi si occupa della cosa pubblica. Il nostro programma ne tiene conto e quello che proponiamo è un’amministrazione basata sul principio della trasparenza e che sia dalla parte del cittadino”.

Interviene in questo modo ‘Imperia Rinasce’ che prosegue: “Essere dalla parte del cittadino per noi significa favorire la comunicazione, per questo proponiamo il potenziamento dello ‘Sportello del Cittadino’, ovvero un canale dedicato alle istanze e al dialogo. Anche il Palazzo comunale deve diventare un luogo di aggregazione, un punto di incontro e non solamente un simbolo del potere. Essendo fondamentale l’ascolto di tutte le voci della città suggeriamo l’istituzione di riunioni pre-consiliari con la partecipazione dei rappresentanti dei quartieri e delle frazioni, spesso dimenticate”.

“Riteniamo inoltre necessario – termina IR - semplificare e digitalizzare le procedure amministrative per il rilascio delle pratiche per garantire una maggiore efficienza”.