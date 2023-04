Caso Zarbano, si dimette il responsabile FdI per il Golfodianese Francesco Bregolin: “Non voglio più stare in un partito che fa scelte 'romane'”

Fulmine a ciel sereno nella galassia Fratelli d’Italia del Golfodianese. Con una breve nota inviata alle redazioni il responsabile locale Francesco Bregolin ha annunciato le sue immediate dimissioni. Lo stesso messaggio è stato inoltrato anche ai dirigenti FdI. Lascia anche l’incarico nel direttivo provinciale del partito.

“Mi sono impegnato anche personalmente per l’organizzazione della campagna elettorale imperiese sostenendo Zarbano perché il partito mi ha chiesto supporto e poi si sa che cosa è successo - commenta Bregolin - ritengo che le scelte andassero fatte due mesi fa e anche in un altro modo e portando persone preparate. Sono libero di non stare più in un partito che fa scelte ‘romane’ che non sono regionali o provinciali. Le posso anche comprendere, le capisco, ma non mi ci ritrovo”.

“Resterò in consiglio come indipendente - conclude - non sono dimissioni dimostrative, sono definitive, perché quando faccio una scelta la porto fino in fondo. Ormai Imperia è avviata verso una facile vittoria del sindaco uscente. Faccio un personale in bocca al lupo a tutti i candidati, ma credo sia difficile trovare un antagonista”.