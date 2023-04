Gori 2.0: il percorso e il successo di Cristian Buffa, ex-allievo della Gori Hair School

La passione di Cristian Buffa per l’hair-care nasce all’età di cinque anni quando per gioco tingeva già le mani nel gel per stuccarsi i capelli. Alle elementari finisce nella bacheca della scuola perché era l’unico bambino con i capelli colorati, cosa ancora inconcepibile per l’ambiente scolastico. Negli anni successivi decide di dedicare la sua vita al mondo dell'hair styling.

Dopo un’approfondita ricerca, Cristian trova la Gori Hair School, una delle poche accademie formative complete che garantisce una crescita esponenziale e un rapido inserimento nel mondo del lavoro. Al termine del percorso la scuola fornisce un attestato, grazie a questa qualifica Cristian trova lavoro in due importanti saloni ad Alassio.

Fin da subito è attratto da tutto ciò che riguarda la parte tecnica dell’hair styling, da tutte le possibili variabili di taglio e colore che possono definire l’immagine della donna per trasmettere la propria identità. Fare il parrucchiere per lui è saper entrare in sintonia con i propri clienti, metterli a proprio agio, fare in modo che si rilassino per creare con ognuno di loro un rapporto di fiducia.

Cristian finisce il percorso alla Gori Hair School con la consapevolezza di voler un giorno aprire un proprio salone. Un altro progetto del giovane parrucchiere è quello un giorno di poter collaborare con Paolo Gori, che oltre ad essere il direttore della Gori Hair School, è uno dei principali professori dell’accademia. Paolo, sempre affiancato dalle sue sorelle Irenea e Marcella e dalla moglie Fiorenza, riesce a trasmettere ai suoi alunni non solo le conoscenze pratiche e teoriche che un parrucchiere deve avere nel proprio repertorio ma anche la sua professionalità, i suoi valori e la sua energia.

