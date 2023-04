Il sanremese Ethann esce con il singolo 'Notti di Lucciole', "Un amore passato e la comprensione di ciò che era stato"

“Notti di Lucciole” è il nuovo singolo del cantautore sanremese Luca Diurno, in arte Ethann. Si tratta di un brano tagliente, con un testo chiaro e sonorità semplici che accompagnano in un crescendo di emozioni.

Dietro al brano troviamo la produzione di Vittorio Valenti. Il testo della canzone prende ispirazione dal pop, accarezza la trap più pura, proponendo una fusione di più sonorità.



“Notti di lucciole (Il Branco Publishing s.r.l.) parla di un amore passato, dal punto di vista di una persona che dopo la sofferenza ha iniziato a realizzare tutto ciò che era stato. - racconta Ethann - Si passa infatti da momenti di sconforto, alla realizzazione di non essere stato lui alla fine il problema ma di aver spesso subìto, di non essere stato capito dalla persona che amava, soprattutto sulla sua arte e passione. È una canzone che parla di quelle notti trascorse incolpandomi di qualcosa che in fondo non esisteva, finendo in una sorta di buio, a pensare e scrivere cose non reali, resto fermo a scrivere, ciò che non cerco”.