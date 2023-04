Pieve di Teco: ok dell'attuale opposizione alla lista unica con il Prof. Pira candidato a Sindaco

Arriva l’ok del gruppo ‘Pieve bene Comune’ alla proposta di Enrico Pira, alla formazione di una lista unitaria che comprenda l’attuale maggioranza e anche l’opposizione alle elezioni Amministrative di Pieve di Teco con, come candidato a Sindaco lo stesso Professore.

“Riconosciamo la sua disponibilità e lo ringraziamo – evidenziano Renzo Brunengo e gli altri Consiglieri – ma la nostra proposta era di comprendere tutti perché le divisioni sono all’interno della società pievese e non limitate a pochi; secondo noi, per superare questo momento, tutti si devono impegnare per dimostrare in prima persona la volontà di volere l’unità del Comune, tanto più in questa fase dopo anni in cui le diversità di opinioni sono sembrate inconciliabili e dove é necessario che chi ha esperienze le metta al servizio di una comunità guidata da chi ha la fiducia di tutti, per un cambiamento possibile e non più rinviabile per il bene di tutta la comunità. E questo per far sì che sia visibile a tutti che « insieme si può », diventando il Comune guida di un processo che ha bisogno di tempo e persone che lavorino pubblicamente nella stessa direzione, con la garanzia di un Sindaco che si é ispirato ai migliori principi”.

“Rispettiamo però la volontà espressa dal Prof. Enrico Pira e, ritenendo che una lista unitaria sia assolutamente necessaria e che ha priorità assoluta su tutto, sosterremo una lista completamente rinnovata, con nuovi consiglieri da ambo le parti, che non siano della vecchia amministrazione, e che siano espressione di Pieve e delle frazioni”.