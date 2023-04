L’imperiese Angelo Dulbecco nominato membro dell'ufficio di presidenza nazionale di Forza Italia giovani

Angelo Francesco Dulbecco, attuale coordinatore regionale di Forza Italia giovani Liguria, è entrato dal 4 aprile a far parte della nuova struttura nazionale. Sarà il segretario della conferenza di tutti i coordinatori regionali.

Dulbecco, già consigliere comunale ad Imperia, Cesio e Caravonica, comune quest'ultimo dove risiede e dove ha ricoperto anche la carica di assessore e di cui è attualmente Sindaco, è in Forza Italia ufficialmente dal 2006, anno del compimento dei suoi 18 anni. È stato candidato alla Camera dei deputati alle elezioni politiche del 2022. Una curiosità: nel suo comune della Valle Impero Forza Italia ha raggiunto una percentuale del 65% , un dato mai raggiunto prima.

"Ho atteso che le condizioni del Presidente Berlusconi fossero in miglioramento per comunicare quanto avvenuto. Nutro nei suoi confronti una grande stima ed un grande affetto. È un uomo fuori dal comune, comunque la si pensi. Lo ringrazio per aver accolto la proposta di nomina fatta dal mio coordinatore nazionale, l'On. Stefano Benigni, con il quale collaborerò, assieme ai miei colleghi come ho fatto in questi anni, per il nostro movimento giovanile e per il nostro partito. Ringrazio anche l'On. Roberto Bagnasco e il coordinatore regionale e collega Sindaco Carlo Bagnasco. Nel prossimo periodo ci saranno degli aggiustamenti a livello regionale e nazionale per poter ripartire al meglio con la nostra attività, a difesa della nostra identità. Vogliamo portare un contributo importante di idee e proposte per dare speranza e futuro alla nostra amata Nazione, in attesa di avere di nuovo con noi al nostro fianco il nostro Presidente Berlusconi. Colgo l'occasione per augurare a lui e a tutti una serena Santa Pasqua".