Elezioni Imperia: Fratelli d’Italia sostiene il candidato sindaco Claudio Scajola

Il coordinatore provinciale Fabrizio Cravero unitamente a quello regionale On.Matteo Rosso e al Sen. Gianni Berrino dichiarano:

"L’ottimo lavoro del centrodestra al Governo della Nazione confermato dalle recenti vittorie in Lazio, Lombardia e adesso anche in Friuli Venezia Giulia, ha ribadito ancora una volta l’importanza dell’unità per il bene dei cittadini. Ad Imperia la nuova situazione politica venutasi a formare con una coalizione di sinistra ampia, ha portato ad una ulteriore valutazione approfondita con i vertici nazionali. Lo spirito di unità e la dimostrazione, anche sul territorio, come già avvenuto a Bordighera e Ventimiglia, del valore della composizione del centro destra al governo, ha spinto Fdi ad appoggiare insieme agli altri partiti di governo il candidato e attuale sindaco Claudio Scaiola. Ciò porterà il partito ad appoggiare anche specificatamente alcuni candidati da noi inseriti nelle liste in sostegno a Scajola, e in particolare il Dott. Alessandro Casano, già candidato alle regionali del 2015 con FdI e già consigliere comunale e vicepresidente del Consiglio per Fratelli di Italia a Imperia e Consigliere Provinciale e l’agente di polizia penitenziaria Nicola Sclafani".