Vallecrosia: si sente male mentre beve un caffè, 81enne soccorsa anche dal Sindaco (Foto)

Si sente male mentre prende un caffè in un bar di via Colonnello Aprosio a Vallecrosia e stramazza al suolo svenuta. Qualche momento di paura, questa mattina, per una donna di circa 81 anni che, mentre si trovava in un locale del centro città, ha avuto un improvviso malore.

La donna è stata subito soccorsa da una dottoressa che era nel bar, insieme al sindaco Biasi e a parte dell’Amministrazione comunale, per prendersi un caffè subito dopo l’inaugurazione della panchina blu per sensibilizzare sulla cura del diabete. I presenti, che hanno visto la scena, hanno allertato immediatamente i soccorsi.

Sono così intervenuti il personale medico del 118 e un’ambulanza della Croce Azzurra di Vallecrosia, che ha in seguito portato la donna, nel frattempo tornata cosciente, in ospedale per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni, dopo il malore, sembrano essere migliorate.