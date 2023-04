Imperia: venerdì e sabato si passione per il traffico nel capoluogo, la dura protesta dei tassisti di Cna

Venerdì e sabato di passione per il traffico imperiese e pronta arriva la protesta dei tassisti di Cna.

“Se questo è il biglietto da visita per il futuro turismo siamo rovinati – dice Giuseppe Baronti – visto che, per arrivare dalla stazione ferroviaria a Piazza Dante, ci voglio 30/40 minuti... una follia! E purtroppo, oltre al traffico intenso a causa dei sensi unici istituiti per i lavori della pista ciclabile, siamo costretti a tornare in stazione con tempi biblici di percorrenza e costi esorbitanti. Oltre a non dare un servizio adeguato agli utenti riscontriamo un calo degli incassi ma le spese sono sempre le stesse! così è insostenibile”.

“Chiediamo quindi all'amministrazione – termina Baronti - che elimini l'obbligo alla metà dei taxi di prestare il servizio nel posteggio in stazione. La protesta continua!”