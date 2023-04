Al via il weekend di Pasqua: venerdì santo con lunghe code sull'Autofiori e moltissimi turisti sui treni

Ieri sera sono stati accolti da una fitta pioggia durata pochi minuti, ma li attende un lungo weekend di sole. Si tratta delle migliaia di turisti che, in macchina o in treno, sono sbarcati sulla riviera ligure di ponente. Lo hanno fatto prevalentemente ieri, anche se alcuni sono attesi questa mattina, intasando l’autostrada A10 e riempiendo i convogli arrivati a Sanremo.

Una voglia di vacanza che coinvolge milioni di italiani e che vedrà, come annunciato nei giorni scorsi, gli alberghi pressoché stracolmi vicini al 100% di camere occupate. Una Pasqua un po’ anomala, tra sole e temperature quasi invernali (comunque più alte dei giorni scorsi quando in montagna ha fatto anche capolino la neve).

Ieri in autostrada si sono registrate lunghe code, sia nel savonese che nella nostra provincia, dove non era facile muoversi con file in particolare verso il confine, a causa di un cantiere. Sarà un weekend, come dicevamo, condito dal sole ma senza la possibilità (ufficialmente) di fare il bagno a Sanremo, dove vige il divieto di balneazione.

Per gli appassionati della ‘gita fuori porta’ di Pasquetta sarà importante attrezzarsi contro il freddo, visto che sulle alture le temperature saranno particolarmente basse. Il fine settimana appena iniziato sarà un ottimo test per i ponti del 25 aprile e del 1° maggio, che già oggi registrano qualche prenotazione negli alberghi. Con l’inverno alle spalle, in molti pensano già alla bella stagione.