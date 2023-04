Sanremo: tre opzioni per il mercato durante i lavori del parcheggio, il Sindaco dà l'aut aut agli ambulanti (Foto e Video)

Tre opzioni sul tavolo e ora la decisione spetta alle associazioni di categoria. Altrimenti sarà il Comune a scegliere come presentare il mercato ambulante del martedì e sabato, da quando inizieranno i lavori per il nuovo parcheggio sotterraneo di piazza Eroi a Sanremo.

E’ quanto ha affermato, questa mattina di fronte alle associazioni , il Sindaco Alberto Biancheri, insieme agli Assessori Mauro Menozzi e Massimo Donzella. Non proprio un ‘aut aut’ ma poco ci manca, visto che il discorso del primo cittadino è stato perentorio. Ed anche la sua presenza, per la prima volta in occasione delle riunioni su come sistemare l’area mercatale durante i lavori, è un segnale importante dato alle categorie.

Si sono succedute diverse riunioni nelle ultime settimane ma, per un motivo o per l’altro, non si è mai trovata una soluzione. Ora le tre opzioni sono sul tavolo e, entro pochi giorni, le associazioni (tutte presenti in forze) dovranno rispondere. La prima è quella di rimanere attorno al Mercato Annonario, con la riduzione dei ‘posteggi’ e, quindi, dei banchi; la seconda è quella del mercato ‘diffuso’, ovvero con i banchi in piazza Muccioli, piazza San Siro e la zona della statua di Siro Carli; la terza è quella dello spostamento sul lungomare Calvino.

Quale sarà la scelta degli ambulanti? Sicuramente sarà scartata quella del lungomare Calvino, da molti etichettata come la ‘morte del mercato’ e anche avversa dai commercianti della zona di piazza Eroi e del centro, che vedrebbero molti clienti fuggire verso il mare. C’è anche da mettere sul piatto, in questa opzione, il fatto che ci si troverebbe per due giorni la settimana, con moltissimi parcheggi in meno.

L’opzione di ridurre il numero dei banchi sarà sicuramente contestata dagli ambulanti, visto che si dovrebbe trovare un accordo per far ‘ruotare’ gli stessi nei giorni di mercato. Non si conosce l’eventuale numero ma, ovviamente, qualcuno di loro dovrà rinunciare alle vendite nel corso dei lavori del parcheggio.

La terza opzione, quella del ‘mercato diffuso’, è forse la migliore: non ci sarebbero esclusioni di ambulanti, non ci sarebbe il trasferimento sul lungomare e, soprattutto, i banchi rimarrebbero nel loro numero classico. L’unico handicap, molto relativo, riguarda i maggiori spostamenti che dovranno fare i clienti. Ma, come è accaduto per i commercianti dell’Annonario, che in occasione dei lavori di restyling sono dovuti migrare all’esterno, non sembra un’opzione tanto malvagia.

Ora la palla è passata nelle mani delle associazioni di categoria, per una decisione che dovrà essere comunicata a breve all’Amministrazione. Altrimenti sarà la stessa a decidere il da farsi. C’è già un’idea a palazzo Bellevue? Bocche cucite su questo, ma sembra che l’opzione più gradita sarebbe quella del mercato ‘diffuso’. Staremo a vedere.