San Bartolomeo al Mare: dopo interventi di restauro, riaperto da oggi il Parco Giardini Marco Polo (foto)

"Siamo fieri di comunicare che il parco giochi dei Giardini Marco Polo sono aperti da oggi, dopo l'intervento di restauro volto all'inclusività e alla sicurezza". Così Davide Salerno, Assessore al lavori pubblici del Comune di San Bartolomeo al Mare. "Grazie all'impegno della ditta appaltatrice e dell'ufficio tecnico il crono programma è stato rispettato e i nostri bambini possono quindi tornare a giocare in quello che senza dubbio è lo spazio attrezzato più grande e bello del Golfo Dianese".



Il Parco Giardini Marco Polo di San Bartolomeo al Mare è stato oggetto di un intervento di miglioria. Il Comune di San Bartolomeo al Mare ha infatti ricevuto da Regione Liguria un contributo del fondo ministeriale per 25.000 € per la realizzazione di interventi diretti a favorire l'inclusione delle persone con disabilità. Con questo contributo l'Amministrazione comunale - che ha partecipa finanziariamente con un ulteriore apporto pari a 6.250 € - ha installato un castello più grande, un’altalena a cestello, oltre a vari pannelli gioco tipo memory. Sono state inoltre sostituite alcune altalene per bimbi, è stata ripitturata la ringhiera ed è stata realizzata la pavimentazione anti trauma e colorata.



“In questi giorni sono arrivati molti turisti habitués di San Bartolomeo al Mare - ha commentato il Sindaco, Valerio Urso - i quali hanno potuto constatare l'efficacia degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del paese che siamo riusciti a realizzare in questi mesi. Sappiamo benissimo che c'è ancora molto da fare e vogliamo rassicurare tutti che, nei limiti delle disponibilità umane e finanziarie, continueremo in questa direzione. Intanto ci godiamo questo Parco Giardini Marco Polo completamente rinnovato e inclusivo".