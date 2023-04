Ventimiglia, nuovi aderenti al Movimento Federalista Europeo

Presso la sezione di Ventimiglia dell’MFE (Movimento Federalista Europeo) sono stati accolti, martedì scorso, dal vicesegretario Ido Ferraldeschi con i consiglieri Eduardo Raneri, Franco Todaro e Domenico Anatriello i nuovi aderenti al movimento: la signora Silvia con Marco Damele di Camporosso che hanno mostrato, in un bel quadretto, il 1° francobollo stampato in Lussemburgo dedicato alla cipolla egiziana, un prodotto “tipico” del Ponente e di buon auspicio per la diffusione di altri francobolli su varie tematiche dei siti Unesco.

E’ stata ricordata, inoltre, la sottoscrizione della petizione a firma Luisa Trumellini comparsa sul recente periodico “L’Unità Europea” con le proposte di riforme di unione politica e fiscale. In questo momento storico caratterizzato da disordine, nazionalismi e conflitti tra grandi potenze, è stato ribadito anche l’impegno per il trasporto via mare di residenti e turisti con un progetto transfrontaliero dal porto di Imperia al porto di Nizza con tappe intermedie, orari assicurazioni e tariffe concordate tra i vettori con il beneficio di evitare le lunghe code e gustare il panorama della Riviera e della Costa azzurra.

Il segretario Mauro Lazzaretti a sua volta ha ricordato l’iniziativa della colorazione delle panchine con, sullo sfondo, le stelle europee nella zona della Spes di Roverino dove il 5 maggio alle 17 verrà celebrata la Giornata europea della Scuola con l’intervento di due giovani allieve francesi della facoltà di ScienzaPo di Mentone, oltre ad altri esponenti “federallisti” locali. Il prossimo rendez-vous MFE è fissato in sede per le 18 di martedì 6 giugno.

Per contatti telefonare al 3291843934 o allo (0184)298537 (e.r.)