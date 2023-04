“Per una città che vogliamo”: Unico organizza un incontro-dibattito con i candidati sindaco di Ventimiglia

Nel salone delle conferenze della parrocchia di Sant'Agostino a Ventimiglia martedì 9 maggio alle 21 verrà organizzato da Unico, acronimo di Unione Comitati di Quartiere della città di Ventimiglia, un incontro-dibattito su vari temi che riguardano la città di confine. Per l’occasione sono stati invitati tutti i candidati sindaco di Ventimiglia alle prossime elezioni amministrative previste a maggio e le principali organizzazioni ed associazioni presenti sul territorio.

I comitati di quartiere e delle frazioni, e i gruppi rappresentativi di zone insediate, hanno deciso di collaborare uniti attraverso l’ “Unione dei comitati” di Ventimiglia con il logo “Unico” e con lo slogan “per una città che vogliamo”. I soggetti che aderiscono a Unico desiderano continuare a stimolare la community sulle priorità che hanno più a cuore e sulle esigenze dei problemi in comune in tema di decoro, sicurezza urbana e pubblica ed interventi infrastrutturali in città.

"Unico non vuole rappresentare un centro autonomo di interessi, in quanto i singoli comitati conservano la loro individualità pur assumendo un rapporto di tipo unitario con i cittadini che rappresentano. Questa collaborazione tra i comitati ventimigliesi vuole consentire di essere: uniti per rappresentare gli interessi della nostra città e frazioni, uniti per promuovere l’immagine e la figura dei comitati dei cittadini, uniti per organizzare attività di ricerca e circoli di studio per uniformarsi al livello territoriale, uniti per fare rete e sensibilizzare e coinvolgere enti ed istituzioni, uniti per organizzare questionari e sondaggi per coinvolgere, analizzare e soddisfare le richieste dei cittadini" - spiega l'Unione Comitati di Quartiere della città di Ventimiglia.

Unico è formato da diversi comitati di quartieri della città: Comitato di quartiere CCCV, Comitato Centro Cittadino di Ventimiglia; Comitato di quartiere di San Secondo; Comitato di quartiere “delle Asse”; Comitato di quartiere di Calvo San Pancrazio; Comitato di quartiere delle Gianchette; Comitato di quartiere di Grimaldi; Comitato di quartiere di Latte; Comitato di quartiere “Magliocca-Gallardi”; Comitato di quartiere della Marina; Comitato di quartiere di Torri; Comitato di quartiere di Varase; Comitato di quartiere di “Via Vicari, Via Caduti e Via Montale” .