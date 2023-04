Mission Alert Team: giovedì prossimo una conferenza del Lions su rischio terremoti, alluvioni e siccità

Da alcuni anni i Lions Italiani stanno portando avanti il service “Mission ALERT TEAM”, che si aggiunge alle tante attività che i Lions svolgono gratuitamente in favore di tutti, in particolare delle persone portatrici di handicap nel campo visivo, ma nel corso degli anni si sono impegnati nel campo della raccolta fondi per la Fondazione, nelle aree giovani e scuola, salute, comunità e sport, ambiente.

I recenti avvenimenti di Casamicciola nell’isola d’Ischia e quelli del Ponente Ligure, l’alluvione in val Roya, l’inquinamento delle falde acquifere a Taggia e Sanremo, gli incendi boschivi delle nostre valli, le forti mareggiate con l’erosione delle spiagge hanno portato i Lions ad attivarsi per dare vita a questo service, che come dice il nome, vuole porre in evidenza l'Allerta, l'attenzione alle situazioni di possibili pericoli naturali a volte provocati dall'attività umana.

Il protocollo d’intesa siglato fra il Dipartimento della Protezione Civile, da ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), il Ministero dell'Interno ed il Multidistretto Lions 108 Italy individua i settori di intervento dei Lions, diffusi capillarmente sul territorio, qui riassunti: la diffusione della conoscenza delle tematiche di Protezione civile; lo studio ed identificazione dei rischi e individuazione delle cause di possibili eventi calamitosi; rilevazione e segnalazione alle competenti Autorità di fenomeni di interesse per la Protezione civile; collaborazione con i soggetti istituzionali preposti per le attività di formazione, istruzione e informazione di cittadini e di operatori e di studenti, coinvolgendoli ad essere loro stessi i referenti verso le proprie famiglie nell'informare sui piani di sicurezza e le misure da adottare in caso di calamità).

Proprio in considerazione di quanto sopra i Lions Club della Zona 4a (Imperia Host, Imperia la Torre, Nava Alpi Marittime, Diano Marina Host, Riva S. Stefano Golfo delle Torri) e i Lions Club della Zona 4b (Arma e Taggia, Sanremo Host, Sanremo Matutia, Bordighera Capo Nero Host, Bordighera Otto Luoghi e Ventimiglia) del Distretto 108 Ia3 della Provincia di Imperia organizzano al Teatro del Casinò) di Sanremo di Sanremo, giovedì 13 aprile, una Conferenza dal titolo "La Provincia di Imperia da secoli a rischio di terremoti ed alluvioni ed oggi anche siccità. Conoscere ci aiuta a prevenire i rischi e a salvarci la vita” per portare, in collaborazione con le Autorità), a conoscenza dei cittadini, degli operatori e degli studenti alcune delle attività) di prevenzione dei rischi che ognuno puòo) adottare per il bene della propria comunità), della propria famiglia e di se stesso.

Gli interventi dei relatori saranno dedicati a far conoscere i Piani di Emergenza Comunali delle Città) di Imperia, Sanremo e Ventimiglia, le attivita) di Protezione Civile, le problematiche connesse alla deforestazione, all’erosione delle coste, al dissesto idrogeologico e gli eventi meteorologici.

Dal prossimo anno il Distretto Lions 108la3 (Piemonte, Liguria) istituirà una borsa di studio per premiare l'impegno ambientale degli studenti. Il Comitato Lions ALERT TEAM sarà presente giovedì 13 aprile, dalle 9,15 alle 12,15 al Teatro del Casinò Municipale di Sanremo. Per informazioni: Ivano Rebaudo (Lions Club Riva Santo Stefano Golfo delle Torri), Officer Distrettuale 108 Ia3 “ALERT TEAM”. Telefono: 3391661680 – mail: ir3391661680@gmail.com.