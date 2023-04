Lucinasco: come ogni anno ordinanza di divieto di 'Pic-nic' in tutto il comune fino al 1° maggio

Anche quest'anno è stata emessa l'ordinanza che vieta in tutto il territorio comunale il campeggio e il picnic fino al 1° maggio compreso.

“Il provvedimento - dichiara il sindaco Marilena Abbo - si è reso necessario per una serie di inconvenienti verificatisi in passato che hanno causato danni anche gravi alle strutture e agli spazi dedicati. Tuttavia il provvedimento ha carattere temporaneo; l'associazione Pro loco che ha in gestione l'area privata del ‘parco giardino santo Stefano’ sta valutando di trovare le forme più adeguate al fine di una corretta e ordinata fruizione delle aree da parte di chi desidera trascorrere una giornata nei luoghi più caratteristici di Lucinasco”.