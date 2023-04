Montalto Carpasio, il consigliere Lupano sul risarcimento al sindaco Bianchi: “Non c'è stata querela”

Il consigliere di opposizione Davide Lupano interviene a seguito della notizia in merito al risarcimento da 100 euro nei confronti del sindaco Mariano Bianchi per un caso di diffamazione risalente al 2021 (leggi la notizia cliccando QUI).

“Non c'è stata alcuna querela perché siamo in sede civile e nessuno tanto meno un giudice civile hai mai sentenziato che la mia condotta era diffamatoria - dichiara Lupano - il fatto che io sia meno simpatico del sindaco Mariano Bianchi non giustifica un trattamento con queste imprecisioni che a livello pubblico contano e non poco. Io ho chiesto scusa solo per aver usato il verbo indurre”.

Lupano replica alle dichiarazioni del Sindaco Bianchi: “Passo carraio irregolare segnalato all’Amministrazione nel lontano 2019. Io come Consigliere chiesi ragguagli. I mesi sono passati senza che accadesse nulla. Il passo carraio ha continuato ad essere esposto ed irregolare. Ho insistito per avere spiegazioni e chiedere la regolarizzazione della situazione, come previsto dalla normativa. Nulla è accaduto e di mesi ne passati oltre 30. Mi ritrovo davanti al Giudice di Pace per aver utilizzato nelle mie richieste il termine 'indurre'. Viene quindi fissata un’udienza per cercare di ricomporre la questione in maniera bonaria. Mi son reso conto che era opportuno trovare una soluzione pacifica nel rispetto delle parti e nulla mi ha vietato di porgere le scuse qualora il Sindaco si fosse ritenuto offeso nell’interpretazione delle mie parole dure ma essenziali. Nessuna multa è stata comminata dal Giudice ma nella conciliazione ho avanzato la proposta, accettata, di effettuare un versamento ad ente benefico di 100 euro".